Les scientifiques déterminent que 31 % de l’Univers est constitué de matière

Les scientifiques ont fait des progrès considérables dans la détermination de la quantité de matière présente dans l’univers. Une équipe internationale de chercheurs a découvert que la matière représente 31 % de la quantité totale de matière et d’énergie de l’univers, le reste étant constitué d’énergie sombre.

Les cosmologues sont depuis longtemps intrigués par la question de savoir quelle quantité de matière existe dans l’univers. Selon les chercheurs, seulement 20 % environ de la matière totale est constituée de matière régulière ou « baryonique », qui comprend les étoiles, les galaxies, les atomes et la vie. Les 80 % restants sont constitués de matière noire dont la nature est encore largement méconnue.

Pour déterminer la quantité totale de matière dans l’univers, l’équipe a utilisé une technique bien établie. Ils ont comparé le nombre et la masse observés des amas de galaxies avec les prédictions issues de simulations numériques. Le nombre d’amas observés à l’heure actuelle est sensible à la quantité totale de matière présente dans l’univers.

Mesurer avec précision la masse des amas de galaxies est un défi car la majeure partie de la matière est sombre et ne peut pas être observée directement avec des télescopes. Pour surmonter cette difficulté, l’équipe a utilisé un traceur indirect de la masse des amas. Ils ont découvert que les amas plus massifs contiennent plus de galaxies. En mesurant le nombre de galaxies dans chaque amas, l’équipe a estimé la masse totale des amas.

Les mesures de l'équipe utilisant cette méthode étaient en excellent accord avec les mesures précédentes obtenues à l'aide d'observations du fond cosmique micro-ondes. Ces résultats confirment que la mesure du nombre d’amas de galaxies constitue une technique puissante pour déterminer les paramètres cosmologiques.

L'équipe de recherche a utilisé la spectroscopie, une technique qui sépare le rayonnement en différentes couleurs, pour déterminer avec précision la distance par rapport à chaque amas et identifier les véritables galaxies membres. Cela a permis des mesures plus précises par rapport aux études précédentes qui reposaient sur des techniques d'imagerie moins précises.

Cette avancée dans la compréhension de la quantité de matière dans l’univers a des implications significatives pour la cosmologie. Il fournit des informations précieuses sur la structure fondamentale et la composition de l’univers. Les découvertes de l’équipe ouvrent également de nouvelles possibilités pour les futures études de galaxies et l’exploration de la matière noire.

Sources:

– « Contraindre les paramètres cosmologiques à l’aide de la relation masse-richesse des clusters » – The Astrophysical Journal

– Le Journal d'Astrophysique

– Institut National de Recherche en Astronomie et Géophysique-Egypte

– Université de Chiba, Japon