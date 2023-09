Le manque de scientifiques noirs britanniques : lutter contre le racisme institutionnel dans le domaine scientifique

Officiellement, il n’y a pas de professeurs noirs de chimie ou de physique au Royaume-Uni, ce qui amène de nombreux scientifiques à affirmer que la science britannique est institutionnellement raciste. La Royal Society, la plus ancienne académie scientifique du monde, vise à changer cette situation avec un nouveau programme de financement destiné à aider les doctorants noirs à poursuivre une carrière dans la recherche universitaire et à devenir éventuellement professeur. Le programme fournira jusqu'à 690,000 XNUMX £ de financement à cinq boursiers chaque année.

Le Dr Mark Richards, chercheur en physique et maître de conférences à l'Imperial College de Londres, et le professeur Robert Mokaya, expert en chimie des matériaux à l'Université de Nottingham, ont fait la lumière sur cette question. Bien que Mokaya soit professeur de chimie depuis 2008, il n'existe pas officiellement selon les statistiques recueillies par l'Agence des statistiques de l'enseignement supérieur (HESA). HESA arrondit les nombres au cinq le plus proche, donc Mokaya est arrondi à zéro. Même s’il admet qu’il existe peut-être d’autres professeurs de chimie noirs au Royaume-Uni, il n’a pas encore eu l’occasion de les rencontrer. Mokaya et Richards confirment qu’il n’y a pas non plus de professeurs de physique noirs.

Dans le domaine de la chimie, il y a un total de 520 professeurs, tandis qu'il y en a 825 en physique. La situation est légèrement meilleure en biosciences, avec cinq professeurs noirs sur 1,345 20, et en ingénierie, qui compte environ 1,730 professeurs noirs sur 70 0.6. Au total, parmi toutes les sciences, il n’y a que 10 professeurs noirs, ce qui représente à peine 4.2 % du total. Seuls XNUMX de ces professeurs sont des femmes. En revanche, les Noirs représentent XNUMX % de la population d’Angleterre et du Pays de Galles, selon le dernier recensement.

Divers facteurs contribuent à la sous-représentation des scientifiques noirs. Richards estime que le manque de connaissance des opportunités disponibles et l’absence de plaidoyer constituent des obstacles majeurs pour les groupes marginalisés. Sans réseaux ni soutien, cela devient décourageant pour les individus talentueux. Les statistiques démontrent clairement que la proportion de Noirs dans les sciences diminue à chaque étape de l’échelle académique, du GCSE au poste de professeur.

Richards, dont l'intérêt pour la science remonte à son enfance, souligne l'importance de la curiosité et du soutien pour favoriser les aspirations scientifiques. Ayant grandi dans une famille monoparentale, il se souvient comment son esprit curieux l'a amené à explorer le fonctionnement interne d'une prise de courant lorsqu'il était un jeune enfant. Bien qu’il ait été initialement qualifié de « mauvais enfant », Richards explique que sa curiosité et son désir de comprendre comment les choses fonctionnent ont alimenté sa passion pour la science.

Le manque de représentation noire dans la science est une question complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle pour démanteler le racisme institutionnel et promouvoir l’inclusivité. Le programme de financement de la Royal Society n'est qu'une étape vers la réduction de cette disparité et pour garantir que les scientifiques noirs du Royaume-Uni reçoivent la reconnaissance et les opportunités qu'ils méritent.

Sources:

– The Guardian : « La Royal Society vise à remédier à l’absence de scientifiques noirs britanniques »

– Agence des statistiques de l’enseignement supérieur (HESA)