La vue grand angle de Webb sur la nébuleuse d'Orion publiée sur ESASky

De nouvelles images de la nébuleuse d'Orion prises par le télescope spatial James Webb NASA/ESA/CSA ont été ajoutées à la plateforme ESASky de l'ESA. ESASky fournit une interface conviviale pour visualiser et télécharger des données astronomiques. La nébuleuse d'Orion, également connue sous le nom de Messier 42, est l'une des nébuleuses les plus brillantes du ciel nocturne et est située au sud de la ceinture d'Orion. En son cœur se trouve l’amas de trapèze, composé de jeunes étoiles qui émettent un rayonnement ultraviolet intense, illuminant les gaz et la poussière environnants.

La nébuleuse d'Orion est une ressource précieuse pour les astronomes qui étudient la formation et l'évolution précoce des étoiles. Il contient un large éventail de phénomènes et d'objets, notamment des flux sortants et des disques de formation de planètes autour de jeunes étoiles, des protoétoiles intégrées, des naines brunes, des objets de masse planétaire flottant librement et des régions de photodissociation. Les régions de photodissociation sont des régions dans lesquelles le gaz est influencé par le rayonnement des étoiles massives, entraînant un échauffement, une mise en forme et des changements chimiques.

Les nouvelles images de la nébuleuse d'Orion ont été obtenues à l'aide de la caméra proche infrarouge de Webb, NIRCam. Ils ont été transformés en deux mosaïques : une à partir du canal à longueur d’onde courte et une à partir du canal à longueur d’onde longue. Ces mosaïques sont parmi les plus grandes observées par Webb à ce jour et ont été intégrées à ESASky pour faciliter l'exploration des nombreuses sources astronomiques intéressantes qui s'y trouvent.

La mosaïque à longueur d'onde courte se concentre sur la révélation des détails des disques et des écoulements avec une haute résolution, tandis que la mosaïque à longueur d'onde longue met en valeur le réseau complexe de poussières et de composés organiques appelés hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les astronomes et les passionnés sont encouragés à explorer ces images pour découvrir des trésors cachés dans la nébuleuse d'Orion.

Ces nouvelles images offrent un aperçu fascinant des structures et des processus complexes à l’œuvre au sein de la nébuleuse d’Orion. Ils contribuent à notre compréhension de la formation des étoiles et des premiers stades de l’évolution stellaire. Pour explorer les images et en savoir plus sur la nébuleuse d'Orion, visitez la plateforme ESASky.

La source:

Agence spatiale européenne