By

Les astronomes ont fait une découverte révolutionnaire aux confins de l’univers : une galaxie qui ressemble beaucoup à la Voie lactée. Cette galaxie, connue sous le nom de ceers-2112, est aujourd'hui la galaxie spirale barrée la plus éloignée jamais observée. Cette découverte remet en question les théories dominantes sur l’évolution des galaxies.

Ceers-2112 a été observé pour la première fois par une équipe internationale utilisant le télescope spatial James Webb, un instrument avancé qui permet aux scientifiques de se pencher sur le passé en raison des immenses distances impliquées. La galaxie nouvellement découverte s'est formée seulement 2.1 milliards d'années après la création de l'univers, ce qui suggère que des galaxies ressemblant à la nôtre existaient même lorsque l'univers n'avait que 15 % de son âge actuel.

L'auteur principal de l'étude, Luca Costantin, du Centro de Astrobiología espagnol de Madrid, a déclaré : « De manière inattendue, cette découverte révèle que des galaxies qui ressemblent à la nôtre existaient déjà il y a 11,700 milliards d'années, alors que l'Univers n'avait que 15 % de sa vie. » Cette découverte a stupéfié les astronomes, car elle contredit la croyance selon laquelle des galaxies aussi bien ordonnées et structurées n'auraient pu se former que bien plus tard dans l'histoire de l'univers.

La découverte de ceers-2112 oblige les scientifiques à reconsidérer leur compréhension de la formation des galaxies et des premiers stades de l'univers. Jusqu’à présent, on pensait que la formation de barres dans les galaxies spirales, comme la Voie lactée, nécessitait des milliards d’années d’évolution galactique. Cependant, la présence d'une barre dans ceers-2112 indique que ce processus pourrait s'être produit en aussi peu qu'un milliard d'années ou moins.

Selon Alexander de la Vega, co-auteur de l'étude de l'Université de Californie à Riverside, « la découverte de ceers-2112 montre que les galaxies du premier univers pourraient être aussi ordonnées que la Voie lactée. C’est surprenant car les galaxies étaient beaucoup plus chaotiques au début de l’univers et très peu avaient des structures similaires à celles de la Voie lactée.

Cette découverte révolutionnaire pourrait nécessiter une révision des théories existantes sur la formation et l’évolution des galaxies. De la Vega suggère que l'inclusion de matière noire, qui représenterait 85 % de la matière totale de l'univers, pourrait jouer un rôle dans la formation des barres galactiques. La matière noire, même si elle n'a jamais été directement détectée, est un domaine d'exploration et de cartographie en cours par des instruments tels que le télescope Euclid de l'Agence spatiale européenne.

La découverte de ceers-2112 ouvre de nouvelles possibilités pour identifier et étudier les barres dans les premières galaxies. Les capacités du télescope spatial James Webb, associées à l'expertise de l'équipe de recherche, ont permis des mesures précises et une meilleure compréhension de la taille et de la forme de la barre de ceers-2112.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le ceers-2112 ?

R : Ceers-2112 est une galaxie de l'univers lointain qui ressemble beaucoup à la Voie lactée.

Q : Comment a-t-il été découvert ?

R : Il a été observé par une équipe internationale utilisant le télescope spatial James Webb.

Q : Pourquoi la découverte est-elle importante ?

R : Cette découverte remet en question les théories existantes sur l'évolution des galaxies et suggère que les galaxies ressemblant à la Voie lactée se sont formées beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers qu'on ne le pensait auparavant.

Q : Qu’est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la formation des galaxies ?

R : Les scientifiques devront peut-être réviser leurs théories sur la formation des galaxies et considérer le rôle de la matière noire, dont on pense qu'elle constitue une partie importante de la masse de l'univers.

Q : Comment la taille et la forme de la barre du ceers-2112 ont-elles été déterminées ?

R : Les capacités avancées du télescope spatial James Webb, ainsi que l'expertise de l'équipe de recherche, ont permis des mesures et des contraintes précises sur la taille et la forme de la barre de la galaxie.