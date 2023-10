Amas de trapèze : percer le mystère des JuMBO dans la nébuleuse d'Orion

Dans la vaste étendue du cosmos, il y a toujours de nouveaux secrets à découvrir. La dernière révélation vient de la nébuleuse d’Orion, la région de formation d’étoiles la plus proche de la Terre. Au sein de l'amas Trapèze de la nébuleuse, le télescope spatial James Webb a découvert une collection d'objets intrigants connus sous le nom de JuMBO, ou Jupiter Mass Binary Objects.

Ces JuMBO ne sont pas assez massifs pour être des étoiles, et pourtant ils ne sont connectés à aucune étoile, ils ne peuvent donc pas non plus être classés parmi les planètes. Ce qui les rend encore plus remarquables, c’est qu’ils existent sous forme d’objets binaires, avec des dizaines de ces couples JuMBO en orbite les uns autour des autres.

Les scientifiques ont proposé une explication possible à l’existence de ces JuMBO : il pourrait s’agir d’exoplanètes voyous, de mondes extraterrestres qui ont été expulsés de leurs systèmes stellaires parents. On pense que les exoplanètes voyous sont courantes dans les régions de formation d’étoiles. Mais cette explication laisse toujours la question sans réponse : pourquoi ces JuMBO existent-ils sous forme de binaires ?

Généralement, les systèmes stellaires binaires se forment lorsqu'un disque de matière entourant une étoile se brise, donnant naissance à deux étoiles. Cependant, il existe une limite inférieure théorique pour la masse des objets pouvant se former de cette manière. Des objets inférieurs à trois fois la masse de Jupiter devraient se former sous forme de planètes dans le disque environnant.

Ce qui ajoute au mystère, c'est que ces JuMBO sont beaucoup plus petits que ce à quoi on pourrait s'attendre pour des objets binaires de cette nature. Ils ont des masses aussi petites qu’une masse de Jupiter ou même la moitié d’une masse de Jupiter. La découverte d'un ensemble de 42 objets sans étoiles ressemblant à des planètes remet en question notre compréhension de la formation des étoiles et des planètes.

Les astronomes travaillant sur les observations reconnaissent l'incertitude entourant ces JuMBO, notant que le mécanisme par lequel des paires de jeunes planètes peuvent être éjectées simultanément et rester liées n'est pas clair.

Cette découverte soulève de nouvelles questions sur la formation des objets célestes et pourrait nécessiter le développement d'une nouvelle explication. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour percer le mystère des JuMBO dans l'amas du Trapèze de la nébuleuse d'Orion.

Source : La chaîne météo