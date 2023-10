Le télescope spatial James Webb révèle une image époustouflante de la région de formation d'étoiles

Le télescope spatial James Webb (JWST) a capturé une image époustouflante de NGC 346, une région de formation d'étoiles située dans le Petit Nuage de Magellan. Grâce à ses puissants instruments capables de voir loin dans l’infrarouge, JWST est capable d’observer à travers la poussière et les gaz, fournissant ainsi des données précieuses sur la formation des étoiles.

NGC 346, située dans une galaxie satellite appelée Petit Nuage de Magellan, est considérée comme la plus grande pépinière d'étoiles de cette région. Contrairement à notre galaxie, la Voie lactée, le Petit Nuage de Magellan est plus primitif et manque d'éléments lourds essentiels à la formation des planètes. Cela en fait une cible intéressante pour les astronomes, car elle pourrait donner un aperçu d’une période connue sous le nom de « midi cosmique », lorsque la formation d’étoiles a culminé il y a des milliards d’années.

L'image capturée par l'instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) de JWST montre des stries bleues qui sont des silicates et de grosses molécules en forme d'anneau appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). La lueur rouge sur l'image représente la poussière chauffée par les étoiles les plus chaudes de NGC 346. De plus, les parties les plus brillantes de l'image indiquent des zones denses de protoétoiles entourées de poussière primordiale.

Les astronomes ont été surpris de découvrir une concentration de poussière plus élevée que prévu dans NGC 346, et ils visent à utiliser les données de MIRI et de l'instrument NIRCAM de JWST pour étudier plus en détail les conditions dans le Petit Nuage de Magellan. Cette recherche pourrait potentiellement confirmer ou remettre en question les théories actuelles sur le « midi cosmique » et la formation d’étoiles dans des galaxies contenant de faibles niveaux d’éléments lourds.

Le télescope spatial James Webb a été lancé en 2021 après deux décennies de conception et de construction. Son déploiement réussi a dépassé les attentes et la NASA estime désormais que JWST pourra fonctionner pendant 20 ans au lieu des 10 ans initialement prévus. Cette durée de vie prolongée signifie que nous pouvons nous attendre à de nombreuses années supplémentaires d’observations et de découvertes révolutionnaires grâce à ce remarquable télescope spatial.

Sources : NASA