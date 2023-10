Des astronomes observent des sursauts gamma brillants à l'aide du télescope spatial James Webb

Une équipe d'astronomes a utilisé le télescope spatial James Webb pour détecter un sursaut gamma brillant, fournissant ainsi des informations précieuses sur les conséquences d'une kilonova résultant d'une fusion d'étoiles à neutrons. L'explosion, connue sous le nom de GRB 230307A, s'est produite le 7 mars et a été le deuxième sursaut gamma le plus brillant jamais observé.

Les sursauts gamma sont des émissions intenses de la forme de lumière la plus énergétique, et cet éclat particulier était plus d’un million de fois plus lumineux que l’ensemble de la Voie lactée réunie. L'explosion est probablement le résultat de la fusion de deux étoiles à neutrons dans une galaxie située à environ un milliard d'années-lumière.

Le télescope spatial James Webb, ainsi que d'autres observatoires, notamment le télescope spatial Fermi Gamma-ray de la NASA, l'observatoire Neil Gehrels Swift et le Transiting Exoplanet Survey Satellite, ont observé l'éclatement et l'ont retracé jusqu'à la fusion des étoiles à neutrons. Le télescope spatial James Webb a également détecté la présence de tellure, un métalloïde rare, à la suite de l'explosion. D’autres éléments proches du tellure dans le tableau périodique, comme l’iode, crucial pour la vie sur Terre, devraient également être présents.

La détection de ces éléments rares et l'étude des kilonovas aident les astronomes à mieux comprendre les origines des éléments lourds dans l'univers. On pense que les fusions d’étoiles à neutrons sont les usines célestes responsables de la création d’éléments plus lourds que le fer. Cependant, de tels événements sont difficiles à observer en raison de leur rareté.

À l’avenir, les astronomes espèrent découvrir davantage de kilonovas à l’aide de télescopes sensibles comme le télescope spatial James Webb et le prochain télescope spatial romain Nancy Grace. Cela fournira des informations supplémentaires sur la création et la libération d’éléments lourds lors de ces rares explosions cosmiques. En étudiant les explosions stellaires, les scientifiques peuvent mieux comprendre les processus qui ont conduit à la formation des éléments nécessaires à l’émergence de la vie sur Terre.

FAQ

Qu'est-ce qu'un sursaut gamma ?

Un sursaut gamma est une courte émission de la forme de lumière la plus énergétique. C'est l'une des explosions les plus puissantes de l'univers.

Qu'est-ce qu'un kilonova ?

Une kilonova est un événement explosif qui se produit lorsqu’une étoile à neutrons fusionne avec une autre étoile à neutrons ou un trou noir. Il produit une explosion d’énergie et libère des éléments rares.

Pourquoi est-il important d’étudier les fusions d’étoiles à neutrons ?

On pense que les fusions d’étoiles à neutrons sont responsables de la création d’éléments lourds dans l’univers, tels que l’or et le platine. L’étude de ces événements aide les scientifiques à comprendre les origines de ces éléments et comment ils se répartissent dans le cosmos.

Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

Le télescope spatial James Webb est un observatoire spatial lancé en 2021. Il est conçu pour étudier l'univers dans la partie infrarouge du spectre électromagnétique, permettant aux astronomes d'observer des objets et des phénomènes distants avec une clarté sans précédent.