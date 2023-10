La lumière mystérieuse dans les images du télescope spatial James Webb enfin expliquée

By

Le télescope spatial James Webb (JWST) a capturé des images d'une lumière mystérieuse dans les profondeurs de l'univers, et les scientifiques ont désormais une explication. L'observatoire de nouvelle génération, fruit d'une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, est capable d'observer la lumière infrarouge d'une manière qui n'a jamais été réalisée auparavant.

La lumière infrarouge révèle la lumière visible qui a été étirée par l’univers en expansion, permettant aux astronomes de voir le cosmos tel qu’il se trouvait autrefois à des milliards d’années-lumière. Lorsque la lumière atteint la Terre, les astronomes peuvent l’analyser et mieux comprendre les premiers stades de l’univers.

Les images capturées par le JWST ont été rendues publiques en juillet 2022, révélant plus de 20,000 XNUMX galaxies dans un seul champ. Cependant, une caractéristique particulière des anciennes galaxies a retenu l’attention des scientifiques. Les luminosités de ces galaxies étaient étonnamment brillantes, remettant en question le modèle standard de la cosmologie.

Selon le physicien Guochao Sun et son équipe de recherche de l'Université Northwestern, l'explication de cette luminosité réside dans les éclats de formation. Si la formation d’étoiles se produit par éclats, elle émet des éclairs de lumière, donnant naissance à de multiples galaxies très brillantes. Ces jeunes galaxies sont « trop brillantes, trop massives et trop matures pour se former si peu de temps après le Big Bang », a expliqué Sun.

Contrairement aux galaxies modernes qui forment des étoiles à un rythme constant, les premières galaxies ont connu une formation d'étoiles en rafale. Cela signifie que les étoiles se sont formées selon un schéma alterné, avec des périodes de formation d’étoiles rapides suivies de longues périodes de formation faible ou inexistante de nouvelles étoiles. L'étude de Sun suggère que les anciennes galaxies capturées par JWST regorgent de nouvelles étoiles.

Grâce à cette nouvelle compréhension, les astronomes peuvent désormais utiliser les instruments sensibles du JWST pour enquêter sur d’autres mystères cosmiques. Les capacités innovantes du télescope ont le potentiel d’en révéler encore plus sur les débuts de l’Univers et son évolution depuis le Big Bang.

En conclusion, la lumière mystérieuse capturée par le télescope spatial James Webb est désormais expliquée par des éclats de formation d’étoiles dans d’anciennes galaxies. Cette compréhension remet en question les hypothèses antérieures et ouvre de nouvelles voies d’exploration dans l’étude de l’univers primitif.

Source : Quanta Magazine, déclaration de l'Université Northwestern