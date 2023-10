Le Jet Stream de Jupiter révélé par le télescope spatial Webb

Le télescope spatial Webb a fait une découverte remarquable sur Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. En juillet 2022, Webb a détecté un intense jet stream traversant l’équateur de Jupiter. Le jet se déplace à une vitesse d'environ 320 miles par heure (515 kilomètres par heure) et est situé à une altitude d'environ 25 miles (40 km) dans la basse stratosphère de Jupiter.

Avant cette découverte, les astronomes connaissaient l'existence de jets est-ouest dans l'atmosphère de Jupiter. Cependant, l'analyse de ce jet à déplacement rapide récemment découvert suggère que la dynamique interne de Jupiter pourrait être plus dynamique qu'on ne le pensait auparavant. Les recherches examinant le jet ont été publiées dans Nature Astronomy.

Le télescope spatial Webb, lancé en décembre 2021, effectue des observations scientifiques depuis juillet 2022. Il a capturé des images vives et perspicaces du cosmos, notamment des images des aurores luminescentes sur les pôles de Jupiter et des anneaux entourant Uranus et Saturne.

Les images récentes du jet stream de Jupiter ont été prises à l'aide de la caméra proche infrarouge de Webb. Ces images ont révélé que certaines parties de l'atmosphère de Jupiter étaient perturbées par le mouvement du jet. Le jet a été suivi à travers des cisaillements de vent visibles sur l'image, qui indiquaient des changements dans la vitesse du vent à différentes hauteurs et distances dans l'atmosphère de la planète.

La découverte du jet proche de la tropopause de Jupiter, la région située à la limite de sa troposphère, suggère que la circulation atmosphérique de la planète autour de son équateur est plus similaire à celle de Saturne qu'on ne le pensait auparavant.

Bien que Webb ne puisse observer Jupiter qu'à distance, les missions à venir telles que Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de l'ESA et Europa Clipper de la NASA permettront d'observer de plus près la géante gazeuse et ses lunes. Ces missions étudieront les satellites de Jupiter, notamment Callisto, Europe et Ganymède, qui seraient des satellites océaniques susceptibles de abriter une vie extraterrestre.

Il faudra cependant attendre plusieurs années avant que ces missions n'atteignent le système de Jupiter. L'Europa Clipper devrait arriver en 2030, tandis que JUICE devrait atteindre Jupiter en 2031. En attendant, nous pouvons apprécier à distance les superbes clichés capturés par la caméra proche infrarouge de Webb.

