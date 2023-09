De nouvelles preuves de dioxyde de carbone sur la lune Europa de Jupiter soutiennent le potentiel de vie

By

Des scientifiques ont découvert du dioxyde de carbone à la surface de la lune Europe de Jupiter, selon les observations effectuées par le télescope spatial James Webb. On pense qu’Europe possède un vaste océan sous sa coquille glacée, ce qui en fait un candidat probable pour abriter la vie. La présence de dioxyde de carbone, un ingrédient essentiel à la vie telle que nous la connaissons, conforte l’idée selon laquelle Europe pourrait potentiellement abriter la vie.

Le dioxyde de carbone à la surface d'Europe est plus concentré dans une région connue sous le nom de Tara Regio, caractérisée par une surface jeune et irrégulière. La région a également révélé auparavant la présence de sel. Les scientifiques pensent que le dioxyde de carbone provient probablement de l'océan interne d'Europe.

Le télescope spatial James Webb a utilisé son spectrographe proche infrarouge (NIRSpec) pour détecter le dioxyde de carbone. NIRSpec agit comme un prisme, divisant la lumière en un spectre de couleurs et révélant les éléments présents dans les objets distants. Les observations du télescope fournissent des informations précieuses sur la composition de la surface d'Europe et son potentiel pour abriter la vie.

La NASA prévoit d'explorer davantage Europe avec la mission Europa Clipper, dont le lancement est prévu en 2024. La mission vise à étudier le sous-sol de la Lune et à déterminer s'il contient des conditions propices à la vie. Le vaisseau spatial survolera Europe à plusieurs reprises, collectant des données qui pourraient fournir des informations sans précédent sur cet intrigant corps céleste.

Le télescope spatial James Webb, une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, est conçu pour étudier des objets lointains dans l'univers. Son grand miroir lui permet de capter plus de lumière que le télescope spatial Hubble, tandis que ses capacités infrarouges lui permettent de scruter les nuages ​​cosmiques et de pénétrer dans des régions inaccessibles aux autres télescopes. Les spectromètres du télescope permettent également aux scientifiques d'étudier les atmosphères des exoplanètes, élargissant ainsi notre compréhension des mondes potentiellement habitables au-delà de notre système solaire.

Dans l’ensemble, la découverte de dioxyde de carbone à la surface d’Europe s’ajoute aux preuves croissantes selon lesquelles cette lune pourrait potentiellement abriter la vie. Une exploration et une étude plus approfondies d'Europe seront cruciales pour percer les mystères de ce monde fascinant.

