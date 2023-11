De nouvelles images du télescope James Webb illuminent le centre galactique

Le télescope James Webb, réputé pour capturer des images à couper le souffle, a une fois de plus donné un aperçu des merveilles de l'espace. Cette fois, son regard s’est posé sur le centre de la Voie lactée, révélant des détails sans précédent sur notre voisinage cosmique. En se concentrant sur Sagittaire C, une région de formation d'étoiles située à environ 300 années-lumière de Sagittaire A (le trou noir supermassif de la galaxie) et à 25,000 XNUMX années-lumière de la Terre, le télescope a mis en valeur la partie la plus dense de notre environnement.

Dans cette fascinante collection d'images, le télescope James Webb révèle plus de 500,000 XNUMX étoiles et amas de protoétoiles dans la région. Ces protoétoiles, encore en cours de formation et d’accumulation de masse, contribuent à l’impressionnant nuage de chaos qui caractérise le centre galactique. En comparaison, notre propre région de l’espace semble nettement clairsemée.

Selon Jonathan Tan, professeur à l'Université de Virginie, qui a collaboré avec l'équipe d'observation, le centre galactique représente l'environnement le plus extrême de la Voie lactée. Jusqu’à présent, les données recueillies sur cette région extraordinaire n’avaient pas le niveau de résolution et de sensibilité atteint par le télescope Webb.

Au cœur du brouhaha se trouve une protoétoile colossale, dépassant de plus de 30 fois notre soleil. Il est intéressant de noter que cet immense objet solaire cache la lumière des étoiles situées derrière lui, ce qui donne l’impression que la région est moins peuplée qu’elle ne l’est réellement. En conséquence, ce que nous observons est une estimation prudente de la foule réelle résidant dans cette métropole astronomique. Considérez-le comme le Times Square de l'espace, mais sans restaurant Guy Fieri, pour l'instant.

Ces images captivantes offrent aux chercheurs l’occasion de soumettre les théories actuelles sur la formation des étoiles au test le plus rigoureux à ce jour. L'instrument NIRCam (Near-Infrared Camera) du télescope Webb a capturé des images d'émission à grande échelle d'hydrogène ionisé, représentées par des teintes bleues dans la partie inférieure des images. Cela pourrait provenir des photons énergétiques libérés par les étoiles jeunes et massives. Étonnamment, l’ampleur de la région a pris les scientifiques au dépourvu, justifiant une enquête plus approfondie.

À la tête de l'équipe d'observation, Samuel Crowe a souligné que les recherches rendues possibles par ces images, existantes et à venir, amélioreront considérablement notre compréhension des étoiles massives. Démêler leur nature revient à se plonger dans l’histoire d’origine d’une partie substantielle de l’univers.

Le télescope James Webb nous a toujours éblouis avec ses images remarquables, depuis l'observation de la naissance d'étoiles dans la constellation de la Vierge jusqu'à la capture de la présence d'eau autour d'une comète dans la ceinture principale d'astéroïdes. Chaque nouvelle révélation attise notre curiosité pour le cosmos et nous rappelle les immenses merveilles qui attendent d'être explorées. Heureusement, Internet garantit que ces expériences extraordinaires ne disparaîtront pas comme des larmes sous la pluie. Avec le télescope James Webb toujours opérationnel, nous pouvons continuer à percer les secrets de l'univers.