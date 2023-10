Swatch collabore avec le télescope spatial James Webb pour créer des bracelets de montre personnalisables

Swatch s'est associée à l'Agence spatiale européenne pour proposer une collection de six images prises par le télescope spatial James Webb (JWST) comme bracelets de montre personnalisables pour ses montres Swatch X You. Ces images incluent des vues époustouflantes de régions de formation d’étoiles et de sections de nébuleuses. Les clients peuvent sélectionner leur design préféré sur le site Web de Swatch X You du 4 octobre au 17 décembre, coïncidant avec la Semaine mondiale de l'espace.

En raison de la taille limitée d'un bracelet de montre, l'image complète ne peut pas être prise en compte. Cependant, à l'aide des outils Swatch, les utilisateurs peuvent positionner l'image choisie dans la section souhaitée. Chaque montre Swatch X You coûte 138 $ (114 £) et est accompagnée d'une carte postale comportant l'image sélectionnée et d'une pochette thématique.

Cette collaboration entre Swatch et le JWST n'est pas la première fois que Swatch collabore avec des agences spatiales. Auparavant, la série « Swatch in space » s’inspirait des combinaisons spatiales portées par les astronautes de la NASA.

Le JWST, lancé en 2021, est un puissant télescope infrarouge développé grâce à un effort conjoint de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne. Il a la capacité d’observer des corps célestes il y a plus de 200 millions d’années. Le télescope a produit des images remarquables et historiques qui incluent la photo la plus profonde jamais réalisée de l'univers et l'identification d'une molécule générée uniquement par des organismes vivants sur une autre planète. Il a également révélé des secrets sur les supernovae, analysé des galaxies énigmatiques du 19e siècle, fait des découvertes sans précédent dans la nébuleuse d'Orion, capturé une galaxie spirale parfaite et observé certaines des « premières lumières » de l'univers.

