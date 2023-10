Des scientifiques découvrent des particules de quartz dans l'atmosphère de l'exoplanète WASP-17 b

Les scientifiques utilisant le télescope spatial James Webb ont fait une découverte passionnante concernant l'atmosphère de l'exoplanète WASP-17 b. Cette géante gazeuse, située à 1,300 XNUMX années-lumière, présente des traces de minuscules particules de quartz pur dans ses nuages. Les chercheurs, dirigés par David Grant de l'Université de Bristol, ont utilisé le spectrographe du télescope pour étudier l'atmosphère de la planète lorsqu'elle passait devant son étoile. La technique de spectroscopie en transmission leur a permis d'analyser la lumière traversant l'atmosphère et d'identifier la présence de particules de quartz.

Ces particules de quartz, composées de silicium et d’oxygène, sont estimées extrêmement petites, avec des tailles de l’ordre d’un millionième de centimètre. Ils ressemblent probablement aux prismes hexagonaux pointus que l’on trouve couramment dans les géodes et les magasins de pierres précieuses sur Terre. Contrairement au quartz sur Terre, qui se forme à la surface, l’étude suggère que les particules de quartz présentes dans l’atmosphère de WASP-17 b sont forgées dans l’atmosphère brûlante elle-même.

L'étude de planètes comme WASP-17 b fournit des informations précieuses sur la composition d'autres planètes et systèmes solaires. Les astronomes peuvent mieux comprendre les éléments et les minéraux présents dans les royaumes lointains de la Voie lactée. De plus, cette recherche aide à déterminer si ces planètes pourraient potentiellement abriter des environnements propices à la vie, bien que WASP-17 b, classé comme « Jupiter chaud », ne réponde pas aux critères permettant de supporter la vie.

Le télescope spatial James Webb, un effort conjoint de la NASA, de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Agence spatiale canadienne, possède de puissantes capacités d'observation astronomique. Son miroir géant, mesurant plus de 21 pieds de diamètre, capte plus de lumière que le télescope spatial Hubble, permettant ainsi l'étude d'objets célestes lointains et anciens. Webb opère principalement dans le spectre infrarouge, ce qui lui permet de pénétrer les nuages ​​cosmiques plus efficacement que la lumière visible. Il transporte des spectrographes spécialisés capables d'analyser l'atmosphère des exoplanètes, révélant les molécules présentes et révolutionnant notre compréhension de ces mondes lointains.

Dans l’ensemble, la découverte de particules de quartz dans l’atmosphère de WASP-17 b met en évidence les capacités remarquables du télescope spatial James Webb et l’importance de l’étude des exoplanètes pour faire progresser notre connaissance de l’univers.

Sources:

– Lettres de journaux astrophysiques

– NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI) Sciences : Nikole Lewis (Cornell University), David Grant (Université de Bristol), Hannah Wakeford (Université de Bristol)