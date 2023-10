Le télescope spatial James Webb découvre des planètes flottantes de la taille de Jupiter

Le télescope spatial James Webb (JWST), une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne (ASC), a fait une découverte intrigante. Lors d'une étude de la nébuleuse d'Orion, le télescope le plus grand et le plus puissant de l'espace a découvert environ 40 paires d'objets flottants de la taille de Jupiter qui ne tournent pas autour d'une étoile. Les scientifiques ont surnommé ces objets « Jupiter Mass Binary Objects » ou JuMBO.

Ces JuMBO défient la définition conventionnelle d’une planète car ils ne sont pas en orbite autour d’une étoile mère. Elles sont trop petites pour être des étoiles, ce qui laisse les astronomes perplexes. Cette découverte remet en question les théories existantes sur la formation des étoiles et des planètes, car on pensait auparavant que les objets de la taille de Jupiter ne pouvaient se former que par le processus donnant naissance aux étoiles dans les nuages ​​de poussière et de gaz trouvés dans une nébuleuse.

Les mystérieux JuMBO ont environ un million d'années et ont des températures de surface d'environ 1,000 XNUMX degrés Celsius. Cependant, sans étoile hôte, ils se refroidiront rapidement et deviendront incroyablement froids. Bien que leurs surfaces ne supportent pas l’eau liquide, ce qui les rend peu susceptibles de supporter la vie, ces objets présentent brièvement des températures comprises dans la plage d’habitabilité.

L'équipe de l'ESA propose deux explications possibles pour l'origine de ces objets massifs flottant librement. La première est qu’elles sont issues de régions de la nébuleuse d’Orion où la densité de la matière était insuffisante pour former des étoiles à part entière. La deuxième possibilité est qu’il s’agisse de planètes qui se sont formées autour d’étoiles mais qui ont finalement été expulsées en raison d’interactions gravitationnelles.

Les images détaillées de la nébuleuse d'Orion prises par le JWST sont considérées comme étant « de loin » les meilleures vues à ce jour. Ces images présentent une riche diversité de phénomènes, notamment les protoétoiles, les naines brunes et les fascinants JuMBO. La découverte de ces planètes flottantes ouvre de nouvelles questions aux scientifiques et souligne la nécessité de mieux comprendre les processus de formation des étoiles et des planètes.

Sources:

– Télescope spatial James Webb : collaboration NASA, ESA et ASC

– ESA sur le site de microblogging X

– L’étude de la nébuleuse d’Orion par l’équipe du télescope Webb