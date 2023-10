Nouvelles perspectives sur les galaxies anciennes : une réécriture des règles cosmiques

By

Une étude récente menée par une équipe d'astronomes utilisant le télescope spatial Webb a révélé des informations fascinantes sur l'abondance chimique des anciennes galaxies de l'univers primitif. Ces galaxies, datant d’environ 500 à 750 millions d’années après le Big Bang, ne possédaient qu’un quart de l’abondance chimique attendue, malgré le respect des règles établies par les galaxies plus jeunes en termes de taux de formation d’étoiles et de masse stellaire.

Cette découverte a amené les scientifiques à croire qu’il pourrait y avoir eu une réécriture dramatique des règles cosmiques au cours des premiers stades de l’univers. Claudia Lagos, co-auteure de l'étude, a expliqué que "c'était comme si les galaxies suivaient un règlement, mais étonnamment, ce règlement cosmique semble avoir subi une réécriture dramatique au cours de l'enfance de l'univers".

La capacité du télescope spatial Webb à observer le cosmos dans les longueurs d'onde infrarouges et proches de l'infrarouge en a fait un outil idéal pour étudier la lumière visible la plus ancienne. En examinant la lumière qui a été « redshiftée » ou étirée vers le côté le plus rouge du spectre électromagnétique, les scientifiques peuvent déterminer l’âge des objets dans l’univers. Dans cette étude, les chercheurs ont pu mesurer l’abondance chimique des galaxies à des redshifts de z=7-10, fournissant ainsi des informations précieuses sur les premiers stades de la formation des galaxies.

L’une des découvertes les plus surprenantes est que les galaxies anciennes produisaient beaucoup moins d’éléments lourds que prévu. Cet écart peut être attribué à l’afflux continu de nouveaux gaz vierges provenant de leur environnement, ce qui a dilué la concentration d’éléments lourds à l’intérieur des galaxies. Les chercheurs pensent que d’autres observations réalisées par le télescope spatial Webb pourraient aider à percer les mystères entourant la formation et l’évolution de ces anciennes galaxies.

Le télescope spatial Webb a déjà identifié des galaxies avec des redshifts encore plus élevés, indiquant leur plus grand âge. L’étude de ces anciennes galaxies est cruciale pour comprendre comment elles ont pris forme et évolué dans l’univers naissant. Cependant, à mesure que les scientifiques approfondissent ces mystères cosmiques, d’autres questions risquent de se poser.

Sources : Astronomie de la nature, Université d'Australie occidentale