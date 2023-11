Le télescope spatial James Webb fait des découvertes étonnantes dans la Voie lactée

By

Le télescope spatial James Webb, réputé pour sa capacité à observer l'univers en lumière infrarouge, a récemment scruté le cœur de la Voie lactée. L'image remarquable, publiée par la NASA, présente des détails et des mystères jamais vus auparavant dans cette région chaotique, mettant en lumière les débuts de l'univers.

Les astronomes ont employé Webb pour étudier Sagittaire C (Sgr C), une zone active de formation d'étoiles située à environ 300 années-lumière du trou noir supermassif central de la galaxie connu sous le nom de Sagittaire A*. En utilisant la technologie infrarouge, le télescope a capturé des caractéristiques étonnantes qui étaient auparavant cachées à la vue humaine.

Samuel Crowe, chercheur principal de ces observations et étudiant de premier cycle à l'Université de Virginie, a exprimé son enthousiasme face à l'incroyable image et aux connaissances scientifiques qu'elle offre. Comprendre les étoiles massives joue un rôle crucial dans la compréhension des origines de l’univers, car elles agissent comme des usines pour produire des éléments lourds dans leur noyau nucléaire.

L'examen par Webb du centre de la Voie lactée pourrait également fournir des informations précieuses sur la formation des étoiles. En étudiant cette région, les astronomes pourraient déterminer si les étoiles massives sont plus susceptibles de se former près du centre galactique ou dans les bras spiraux de la galaxie.

L'image fournie par Webb présente près d'un demi-million d'étoiles de tailles et d'âges variés. Il révèle un amas de protoétoiles, qui sont des amas denses de poussière et de gaz aux premiers stades de leur transformation en étoiles à part entière. Il y a notamment une protoétoile massive au centre de l’amas, avec une masse remarquable dépassant 30 fois celle du soleil.

Ces protoétoiles émettent une matière brillante, ce qui donne lieu à des boules de lumière lumineuses au milieu du fond infrarouge sombre. Le centre galactique de la Voie lactée représente un environnement extrême où les théories sur la formation des étoiles peuvent être rigoureusement testées, selon Jonathan Tan, professeur de recherche en astronomie à l'Université de Virginie.

De plus, la caméra proche infrarouge de Webb a détecté des émissions d'hydrogène ionisé entourant le bord inférieur de la région stellaire, affichées sous la forme d'une teinte cyan sur l'image. Les astronomes étudient toujours la source de ce gaz énergétique abondant, dépassant les émissions typiques des jeunes étoiles massives. De plus, ils sont intrigués par les structures en forme d’aiguilles au sein de l’hydrogène ionisé qui apparaissent dans un arrangement apparemment désordonné.

Le centre galactique est un lieu animé et dynamique, rempli de nuages ​​de gaz turbulents qui donnent naissance à des étoiles, impactant l'environnement avec leurs vents, leurs jets et leurs radiations. Rubén Fedriani, co-investigateur du projet et chercheur postdoctoral à l'Instituto Astrofísica de Andalucía en Espagne, a félicité Webb pour avoir fourni une abondance de données sur cet environnement extraordinaire, ajoutant qu'ils ne faisaient que commencer à effleurer la surface de son potentiel.

Questions fréquentes

1. Comment le télescope spatial James Webb capture-t-il des images ?

Le télescope spatial James Webb capture des images à l’aide de la lumière infrarouge, invisible à l’œil humain. Cela permet au télescope d’observer des détails et des caractéristiques qui sont généralement cachés à notre vue.

2. Qu'est-ce qu'une année-lumière ?

Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an, ce qui équivaut à environ 5.88 billions de miles (9.46 billions de kilomètres).

3. Que sont les protoétoiles ?

Les protoétoiles sont des masses denses de poussière et de gaz présentes dans les premiers stades de la formation des étoiles. Elles finissent par grandir et se développer pour devenir des étoiles pleinement formées.

4. Qu'est-ce que le centre galactique ?

Le centre galactique fait référence à la région centrale d’une galaxie, souvent caractérisée par une activité intense, telle que la formation d’étoiles et la présence d’un trou noir supermassif.

5. Pourquoi les astronomes étudient-ils le centre de la Voie lactée ?

L'étude du centre de la Voie lactée peut fournir des informations précieuses sur la formation des étoiles, la répartition des amas d'étoiles et les processus se produisant dans des environnements extrêmes.