Explorer le chaos : nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb

By

Le télescope spatial James Webb a récemment capturé une image époustouflante qui offre un aperçu du centre chaotique de notre galaxie, la Voie Lactée. Selon la NASA, cette image montre Sagittaire C, une région de formation d'étoiles située à environ 300 années-lumière de Sagittaire A, le trou noir supermassif central de la Voie lactée. Ce qui rend cette image vraiment extraordinaire, c'est qu'elle révèle des caractéristiques et des détails jamais vus auparavant, grâce aux capacités avancées du télescope Webb.

Sur cette image, environ 500,000 30 étoiles sont visibles, une étoile en particulier volant la vedette. Un bébé étoile, connu sous le nom de protoétoile, a attiré l’attention des astronomes. Cette protoétoile est massive, pesant plus de XNUMX fois la masse de notre soleil. L’image met également en évidence un amas de protoétoiles qui émettent des flux lumineux, rappelant un feu de joie, à la base d’un nuage dense infrarouge-sombre. Ces protoétoiles sont entourées de nuages ​​de gaz turbulents et magnétisés, ce qui les amène à impacter le gaz environnant avec leurs vents puissants, leurs jets et leurs radiations.

Une autre découverte remarquable sur cette image est la présence d’une région invisible d’hydrogène gazeux ionisé. Ce gaz ionisé s’enroule autour d’un dense nuage de poussière, créant d’intrigantes structures en forme d’aiguilles qui semblent orientées de manière chaotique dans diverses directions. Samuel Crowe, le chercheur principal de l'équipe d'observation, prévoit d'approfondir l'étude de ces structures dans le cadre de recherches futures.

En observant cette région de l’espace, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur les processus de formation des étoiles. Le centre galactique de la Voie lactée présente un environnement extrême qui permet aux astronomes de tester et d'affiner les théories actuelles sur la formation des étoiles. Le télescope spatial James Webb fournira des informations sans précédent sur la naissance et l’évolution des étoiles, offrant ainsi une occasion unique de découvrir l’histoire de l’origine de notre univers.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une protoétoile ?

R : Une protoétoile est une jeune étoile en développement aux premiers stades de sa formation.

Q : Que sont les flux sortants lors de la formation des étoiles ?

R : Les flux sortants sont de puissants flux de gaz et de poussière émis par les jeunes étoiles. Ils jouent un rôle crucial dans la formation de l’environnement et peuvent avoir un impact sur la formation de nouvelles étoiles.

Q : Qu’est-ce que l’hydrogène gazeux ionisé ?

R : L’hydrogène gazeux ionisé fait référence aux atomes d’hydrogène qui ont perdu des électrons et se sont chargés. La présence de gaz ionisé est souvent associée à des régions de formation active d’étoiles.

Q : À quelle distance se trouve le centre galactique de la Terre ?

R : Le centre galactique observé par le télescope spatial James Webb se trouve à environ 25,000 XNUMX années-lumière de la Terre.

Sources:

– NASA : https://www.nasa.gov/

– Département d'astronomie de l'Université de Virginie : https://astronomy.as.virginia.edu/