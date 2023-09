Les anciennes galaxies manquent d’abondances chimiques

Une étude récente utilisant le télescope spatial Webb a révélé que les galaxies du premier univers manquaient d’abondance de produits chimiques et de métaux. Bien que ces galaxies semblaient suivre les règles établies concernant le taux de formation d’étoiles et la masse stellaire, elles ne possédaient qu’un quart de l’abondance chimique attendue. Les résultats suggèrent que les règles cosmiques de ces galaxies ont subi une réécriture dramatique au cours de l’enfance de l’univers. La recherche a été publiée dans Nature Astronomy.

Le télescope spatial Webb, un observatoire spatial de 10 milliards de dollars lancé en décembre 2021, a été utilisé pour effectuer ces observations. Webb est conçu pour observer le cosmos dans les longueurs d'onde infrarouges et proches de l'infrarouge, ce qui le rend idéal pour étudier la lumière ancienne. Alors que la lumière des objets de l’univers s’étire et se déplace vers le côté le plus rouge du spectre électromagnétique, les astronomes attribuent un nombre appelé « z » pour indiquer le décalage vers le rouge. Des valeurs plus élevées de « z » correspondent à des objets plus éloignés et plus anciens.

Jusqu'à récemment, il était difficile de mesurer l'abondance chimique des galaxies avec des redshifts supérieurs à 3.3. Cependant, Webb a permis à l'équipe de recherche de mesurer les abondances à des redshifts de 7 à 10, correspondant à 500 millions à 750 millions d'années après le Big Bang. L'équipe a utilisé les capacités de Webb pour mesurer les taux de formation d'étoiles, les masses stellaires et l'abondance chimique des galaxies du premier univers.

La découverte la plus surprenante fut que ces anciennes galaxies produisaient moins d’éléments lourds que prévu. L’afflux de nouveau gaz pur provenant de leur environnement a dilué les éléments lourds à l’intérieur des galaxies, les rendant moins concentrés. Webb a également observé des galaxies encore plus anciennes avec des redshifts plus élevés, indiquant leur existence à une époque encore plus ancienne de l'univers.

Comprendre comment ces anciennes galaxies se sont formées et ont évolué est l'un des principaux objectifs de Webb. Malgré leur jeune âge, nombre de ces galaxies semblent étonnamment matures. D’autres observations au télescope pourraient éclairer leurs processus de formation. Cependant, à mesure que nous en découvrons davantage sur ces galaxies, davantage de mystères pourraient surgir, approfondissant notre quête de clarté.

La source:

– Astronomie de la nature (publication)

– Université d’Australie occidentale (communiqué de presse)