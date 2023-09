Des scientifiques découvrent des éléments constitutifs potentiels de la vie sur la lune Europa de Jupiter

By

Deux études distinctes menées par des équipes indépendantes d'astronomes utilisant le télescope spatial James Webb ont découvert une abondance de dioxyde de carbone dans une région spécifique d'Europe, l'une des lunes glacées de Jupiter. Les résultats ont été publiés dans la revue Science.

On pense qu’Europe est l’un des mondes océaniques de notre système solaire susceptible d’héberger la vie. Sous son épaisse coquille de glace se trouve un océan mondial souterrain qui peut contenir deux fois plus d'eau que les océans de la Terre. Cependant, pour que la vie existe, il ne suffit pas que de l’eau soit nécessaire. Elle nécessite un apport de molécules organiques et une source d’énergie.

La découverte de dioxyde de carbone concentré dans une région de la surface d'Europe appelée Tara Regio suggère que cet élément constitutif de la vie pourrait exister dans l'océan interne de la Lune. Cette région, connue sous le nom de « terrain du chaos », est géologiquement active, indiquant un échange de matière entre l'océan et la surface.

La présence de carbone à la surface d'Europe est significative car le carbone est un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Le télescope spatial Hubble avait déjà détecté du sel d’origine océanique dans la même région, confirmant ainsi la théorie selon laquelle le carbone provient de l’océan interne.

Les résultats des observations du télescope Webb ouvrent de nouvelles possibilités pour comprendre l'habitabilité potentielle d'Europe. Les scientifiques débattent désormais de l'étendue du lien entre l'océan d'Europe et sa surface. Des recherches plus approfondies utilisant le télescope Webb pourraient révéler des régions concentrées supplémentaires de dioxyde de carbone à la surface de la lune.

Deux futures missions, Jupiter Icy Moons Explorer de l'Agence spatiale européenne et Europa Clipper de la NASA, permettront d'examiner de plus près l'habitabilité potentielle d'Europe. De plus, les futures données du télescope Webb pourraient faire la lumière sur la présence de molécules organiques à la surface de la Lune.

Ces découvertes rapprochent les scientifiques de la compréhension du potentiel de vie au-delà de la Terre et des conditions nécessaires à son existence dans notre système solaire.

