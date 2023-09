De nouvelles preuves suggèrent un élément constitutif de la vie sur la lune Europa de Jupiter

By

Deux équipes indépendantes d'astronomes ont fait une découverte passionnante qui suggère l'existence d'un élément constitutif de la vie sur Europe, l'une des lunes glacées de Jupiter. En utilisant le télescope spatial James Webb pour observer la surface gelée d'Europe, les chercheurs ont détecté une abondance de dioxyde de carbone dans une région spécifique du terrain glacial. Leurs conclusions ont été publiées dans la revue Science le 21 septembre.

Europe intéresse depuis longtemps les scientifiques en raison de son potentiel d’hébergement de la vie. Cette lune est recouverte d’une épaisse couche de glace, sous laquelle se trouve un vaste océan mondial. La présence d'eau liquide, associée à la possibilité d'une source d'énergie stable provenant des forces gravitationnelles de Jupiter, fait d'Europe un candidat de choix pour accueillir des formes de vie.

Le dioxyde de carbone est un ingrédient clé de la vie telle que nous la connaissons. Il sert de pierre angulaire aux molécules organiques et est crucial pour soutenir les processus biologiques. La détection de dioxyde de carbone à la surface d'Europe soulève la possibilité passionnante que l'océan de la Lune soit riche en matières premières nécessaires à l'émergence de la vie.

Le télescope spatial James Webb, grâce à ses capacités et sa sensibilité avancées, a permis aux astronomes de cartographier la répartition du dioxyde de carbone sur Europe avec des détails sans précédent. Les deux équipes de recherche ont observé indépendamment une zone concentrée présentant des niveaux élevés de composé. Cette région localisée suggère qu’il pourrait y avoir des processus géologiques ou chimiques à l’œuvre sous la surface glacée, libérant du dioxyde de carbone dans l’environnement.

Ces découvertes ouvrent de nouvelles voies pour une exploration plus approfondie de l’habitabilité potentielle d’Europe. Les futures missions pourraient se concentrer sur l'étude de la source de dioxyde de carbone et d'autres éléments essentiels susceptibles d'être présents sous la coquille glacée de la Lune. Comprendre les conditions nécessaires à la vie dans le système solaire est une étape fondamentale pour percer les mystères de nos propres origines et le potentiel de vie au-delà de la Terre.

