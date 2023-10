Le télescope spatial Webb découvre un courant-jet à grande vitesse dans l'atmosphère de Jupiter

By

Le télescope spatial James Webb de la NASA a fait une découverte passionnante dans l'atmosphère de Jupiter : un courant-jet à grande vitesse situé au-dessus de l'équateur de la planète, s'étendant sur plus de 3,000 XNUMX milles de large. Cette nouvelle fonctionnalité fournit des informations précieuses sur les interactions entre les couches de l'atmosphère turbulente de Jupiter et met en évidence les capacités uniques du télescope Webb.

Dirigée par Ricardo Hueso de l'Université du Pays Basque à Bilbao, en Espagne, l'équipe de recherche a utilisé les données de la caméra proche infrarouge de Webb (NIRCam), capturées en juillet 2022. Le programme Early Release Science du télescope, dirigé conjointement par Imke de Pater de l'Université de Californie à Berkeley et Thierry Fouchet de l'Observatoire de Paris, visaient à capturer des images de Jupiter à des intervalles de 10 heures, ou un jour de Jupiter, en utilisant différents filtres pour détecter les changements dans de petites caractéristiques à différentes altitudes de la planète. atmosphère.

Les images haute résolution obtenues par Webb ont surpris les chercheurs, révélant des caractéristiques nettes qui étaient auparavant observées sous forme de brumes floues. En suivant ces caractéristiques parallèlement à la rotation rapide de Jupiter, l'équipe a mieux compris la nature dynamique de l'atmosphère de la planète. Plus précisément, ils ont pu identifier les cisaillements du vent, ou les régions où la vitesse du vent change avec la hauteur ou la distance, et suivre le courant-jet à grande vitesse.

L'atmosphère de Jupiter se compose de plusieurs couches et les capacités d'imagerie uniques de Webb ont permis aux scientifiques d'analyser différentes altitudes et d'isoler le jet stream. Cette découverte offre des informations précieuses sur la dynamique atmosphérique de Jupiter et témoigne des puissantes capacités d’observation du télescope spatial James Webb.

Sources:

- la NASA

- Université de Californie, Berkeley

– Observatoire de Paris