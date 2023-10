Une nouvelle étude révèle un étonnant courant-jet à grande vitesse sur Jupiter

Les scientifiques utilisant le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble de la NASA ont fait une découverte révolutionnaire sur la planète géante Jupiter. Une étude récente publiée dans la revue Nature Astronomy rapporte l'identification d'un courant-jet à grande vitesse dans la basse stratosphère de Jupiter. Ce courant-jet, situé près de l’équateur, s’étend sur plus de 3,000 320 milles et atteint des vitesses de vent incroyables de 5 milles par heure. Pour mettre cela en perspective, ces vents sont deux fois plus rapides que ceux rencontrés lors d’un ouragan de catégorie XNUMX sur Terre.

La révélation de ce courant-jet à grande vitesse a laissé les chercheurs bouche bée. Auparavant considéré comme flou et indistinct, le télescope spatial James Webb a fourni une clarté sans précédent, permettant aux scientifiques de suivre les caractéristiques nettes de ce phénomène atmosphérique turbulent alors que Jupiter tourne rapidement.

Jupiter, la voisine colossale de la Terre, présente une atmosphère stratifiée similaire à celle de notre propre planète, bien que sa composition et ses conditions météorologiques diffèrent considérablement. Des missions et observations antérieures ont cherché à décoder la dynamique atmosphérique complexe de Jupiter, notamment la célèbre Grande Tache Rouge et les nuages ​​chargés d'ammoniac.

Ce qui distingue le télescope spatial James Webb, c'est sa capacité à explorer les couches les plus élevées de l'atmosphère de Jupiter, situées entre 15 et 30 milles au-dessus de la couverture nuageuse de la planète. Cette perspective unique a dévoilé des détails insaisissables et fourni de nouvelles informations sur les anneaux, les satellites et l’atmosphère de la géante gazeuse.

La découverte du courant-jet à grande vitesse a été rendue possible grâce à un effort de collaboration entre le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble. Alors que le premier se concentrait sur des nuages ​​plus petits, le second s’intéressait profondément aux systèmes de tempêtes équatoriales. En combinant leurs observations, les scientifiques ont acquis une compréhension globale de la dynamique atmosphérique complexe de Jupiter et de la structure tridimensionnelle des nuages ​​d'orage.

La comparaison de ces deux télescopes spatiaux majeurs permet également de comprendre comment la vitesse du vent sur Jupiter change avec l'altitude et génère des cisaillements du vent. Les scientifiques impliqués dans l'étude prévoient que la force de ce courant-jet nouvellement découvert pourrait varier considérablement au cours des prochaines années, fournissant potentiellement de nouvelles informations sur le modèle stratosphérique d'oscillation de Jupiter.

Cette découverte révolutionnaire marque une étape importante dans notre compréhension de la dynamique atmosphérique de Jupiter et met en évidence les incroyables capacités du télescope spatial James Webb à percer les mystères des impressionnants corps célestes de notre système solaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?



R : Le télescope spatial James Webb est un grand observatoire spatial dont le lancement est prévu fin 2021. Il est conçu pour étudier l'univers en lumière infrarouge et fournir des informations sans précédent sur les objets et phénomènes célestes.

Q : Quel était l’objet de la récente étude sur Jupiter ?



R : L'étude récente a utilisé le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble de la NASA pour identifier et étudier un courant-jet à grande vitesse dans la basse stratosphère de Jupiter.

Q : Qu’est-ce qui rend cette découverte unique ?



R : La découverte du courant-jet à grande vitesse sur Jupiter est remarquable car elle était inédite et fournit des informations précieuses sur l'atmosphère turbulente de Jupiter.

Q : Quelle est la vitesse des vents dans le courant-jet à grande vitesse ?



R : Les vents du courant-jet à grande vitesse sur Jupiter atteignent des vitesses d'environ 320 milles par heure, soit deux fois plus rapides que celles trouvées dans un ouragan de catégorie 5 sur Terre.

Q : Comment le télescope spatial James Webb et le télescope spatial Hubble ont-ils contribué à l’étude ?



R : Le télescope spatial James Webb s'est concentré sur les nuages ​​plus petits, tandis que le télescope spatial Hubble a observé les systèmes de tempêtes équatoriales sur Jupiter. En combinant leurs observations, les scientifiques ont acquis une compréhension globale de la dynamique atmosphérique de Jupiter.