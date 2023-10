Le télescope spatial James Webb détecte du quartz dans les nuages ​​​​de l'exoplanète WASP-17 b

By

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fait une découverte révolutionnaire, révélant pour la première fois des traces de quartz dans les nuages ​​d'une exoplanète. L'exoplanète en question, WASP-17 b, est un Jupiter chaud qui orbite autour d'une étoile de type F située à environ 1,300 17 années-lumière de la Terre. WASP-XNUMX b est connue pour être l’une des exoplanètes les plus grandes et les plus gonflées découvertes à ce jour.

Les chercheurs de l’Université de Bristol au Royaume-Uni, dirigés par David Grant, étaient ravis de cette découverte inattendue. Grant a déclaré : « Nous étions ravis ! Nous savions, grâce à des observations précédentes avec le télescope spatial Hubble, qu'il y avait des aérosols dans l'atmosphère de WASP-17 b, mais nous ne pensions pas qu'ils seraient constitués de quartz.

L’équipe a utilisé l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) du télescope Webb pour étudier le spectre de transmission de WASP-17 b. En analysant les effets de l'atmosphère de la planète sur la lumière des étoiles, ils ont pu identifier une caractéristique distincte à 8.6 microns, indiquant la présence de quartz dans les nuages ​​de la planète.

La découverte de quartz dans les nuages ​​​​de WASP-17 b est importante car c'est la première fois qu'une espèce nuageuse spécifique est identifiée dans une exoplanète en transit. Contrairement aux particules minérales trouvées dans les nuages ​​​​de la Terre, les cristaux de quartz présents dans les nuages ​​​​de WASP-17 b ne proviennent pas d'une surface rocheuse mais se forment au sein même de l'atmosphère de la planète.

Cette percée ajoute à notre compréhension de la composition et de la complexité des atmosphères des exoplanètes. En étudiant les propriétés de différentes espèces de nuages ​​dans les exoplanètes, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur les processus et les conditions qui façonnent ces mondes lointains.

Remarque : cet article a été rédigé sur la base des informations fournies dans l'article source et ne contient pas de citations directes de la source originale.