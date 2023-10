Une nouvelle étude explique la luminosité des premières galaxies

By

Une étude récente menée par des astrophysiciens de l'Université Northwestern a mis en lumière la luminosité inattendue des premières galaxies, observée par le télescope spatial James Webb (JWST). Les images capturées par le télescope ont montré que ces jeunes galaxies semblaient trop brillantes et massives, ce qui remettait en question les théories actuelles de la cosmologie.

Cependant, les simulations menées par l’équipe Northwestern suggèrent que la luminosité de ces galaxies n’est pas due à leur taille massive, mais plutôt à des sursauts sporadiques de formation d’étoiles. Cette découverte s’aligne sur le modèle standard de la cosmologie et résout l’énigme de leur impossible luminosité.

Selon les recherches, la luminosité d'une galaxie est généralement déterminée par sa masse. Cependant, les nouvelles découvertes indiquent que les galaxies moins massives peuvent émettre une lumière vive à travers des éclats irréguliers de formation d’étoiles. Cela explique pourquoi les jeunes galaxies semblent faussement massives et conforte les modèles cosmologiques actuels.

L’étude, publiée dans Astrophysical Journal Letters, explore le phénomène de « formation d’étoiles éclatées » dans les premières galaxies. Les simulations de l'équipe de recherche montrent que les galaxies peuvent produire suffisamment de lumière et de luminosité en peu de temps, même si elles ne sont pas extrêmement massives.

La découverte de ces premières galaxies brillantes remet en question les hypothèses antérieures sur la formation et l’évolution des galaxies après le Big Bang. Le télescope spatial James Webb, lancé dans l'espace, a fourni des preuves d'observation significatives sur l'aube cosmique de l'univers, une période marquée par la formation des premières étoiles et galaxies.

Les simulations utilisées dans cette étude font partie du projet Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Les modèles développés par le projet combinent la théorie astrophysique avec des algorithmes avancés pour comprendre la formation, la croissance et l'évolution des galaxies. Des collaborateurs de diverses institutions de recherche, dont l’Université de Princeton et l’Université de Californie, ont contribué à cette étude.

En conclusion, cette recherche souligne l’importance de comprendre la formation d’étoiles en rafale et son impact sur la luminosité des premières galaxies. Les résultats soutiennent les modèles cosmologiques existants et fournissent de nouvelles informations sur la physique de l’aube cosmique.

Sources:

- Université du nord-ouest

– Lettres de journaux astrophysiques