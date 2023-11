Découvrir des indices sur les systèmes planétaires à partir des enseignes au néon

Le télescope spatial James Webb de la NASA a mis au jour des informations fascinantes sur la formation et l'avenir des systèmes planétaires en suivant la trace des enseignes au néon. En examinant le disque poussiéreux entourant l'étoile SZ Chamaeleontis (SZ Cha), les chercheurs ont détecté des traces distinctes de néon, mettant en lumière les conditions nécessaires à la formation des planètes.

Dans le cadre d’une découverte révolutionnaire, il a été constaté que les lectures de néon observées par le télescope spatial Spitzer, à la retraite, en 2008, et les lectures ultérieures de Webb en 2023, montraient un changement significatif dans le rayonnement de haute énergie atteignant le disque. Cette altération influence directement le processus d’évaporation du disque et a finalement un impact sur la fenêtre de temps disponible pour la formation des planètes.

L'astronome Catherine Espaillat de l'Université de Boston, qui a dirigé les observations de Spitzer et Webb, souligne le lien entre SZ Cha et le passé de notre propre système solaire, déclarant : « Les matières premières de la Terre, et finalement de la vie, étaient présentes dans le disque de matière qui a entouré le soleil après sa formation, et donc étudier ces autres jeunes systèmes est aussi proche que possible de remonter dans le temps pour voir comment notre propre histoire a commencé.

Le néon sert d’indicateur crucial du type et de l’intensité du rayonnement bombardant le disque. La détection par Spitzer d'un niveau inhabituel de néon III dans le disque de SZ Cha a révélé que le rayonnement dominant était la lumière ultraviolette (UV) au lieu des rayons X plus couramment observés. Cet écart par rapport à la norme est très significatif en termes de longévité du disque et de son potentiel à soutenir la formation de planètes.

La présence de lumière UV, par opposition aux rayons X, permet au disque de prolonger sa durée de vie, offrant ainsi aux planètes un million d'années supplémentaires pour se développer, selon l'astronome Thanawuth Thanathibodee de l'Université de Boston. Cette nouvelle compréhension met en évidence la course contre la montre à laquelle les planètes sont confrontées dans leur processus de formation.

Les chercheurs postulent que l'écart dans les détections de néons pourrait être attribué à l'impact d'un vent fort, qui absorbe la lumière UV lorsqu'il est actif, laissant les rayons X dominer le disque. Cette découverte souligne la complexité et la nature dynamique de ces systèmes planétaires.

À l'avenir, les scientifiques continueront à utiliser Webb pour identifier d'autres cas de variabilité dans l'état des disques. Ce faisant, ils visent à percer les subtilités du développement du système planétaire autour d’étoiles qui ressemblent à notre propre Soleil.

FAQ:

Q : Pourquoi le néon est-il important dans l’étude des systèmes planétaires ?

R : Le néon sert d'indicateur du rayonnement dominant frappant le disque, influençant son processus d'évaporation et, par conséquent, le temps disponible pour la formation des planètes.

Q : Quelle était la différence entre les lectures de néon observées par Spitzer et Webb ?

R : Spitzer a observé un niveau anormal de néon III, indiquant la dominance de la lumière ultraviolette (UV) dans le disque de SZ Cha. Webb a observé plus tard un retour aux niveaux typiques du rapport néon II/néon III.

Q : Comment le type de rayonnement affecte-t-il la durée de vie du disque ?

R : Lorsque la lumière ultraviolette extrême est dominante, la durée de vie du disque est prolongée, ce qui permet une période plus longue pour la formation des planètes. En revanche, la dominance des rayons X accélère l’évaporation des disques et réduit le temps disponible pour la formation des planètes.