Des scientifiques découvrent des nanocristaux de quartz dans l’atmosphère d’une exoplanète

Des chercheurs utilisant le télescope spatial James Webb de la Nasa ont fait une découverte remarquable dans l'atmosphère d'une exoplanète. Pour la première fois, des nanocristaux de quartz ont été détectés dans les nuages ​​​​à haute altitude de WASP-17 b, une exoplanète chaude de Jupiter située à 1,300 XNUMX années-lumière de la Terre.

L'équipe de recherche, dirigée par David Grant de l'Université de Bristol, au Royaume-Uni, a fait cette découverte inattendue en étudiant la composition atmosphérique de WASP-17 b. Ils s'attendaient à trouver des aérosols dans l'atmosphère de la planète, mais ils ont été surpris de constater que ces aérosols étaient constitués de particules de quartz.

Les silicates, qui sont des minéraux riches en silicium et en oxygène, sont couramment présents dans toute la galaxie. Ils constituent la majorité de la Terre, de la Lune et d’autres corps célestes rocheux. Cependant, les grains de silicate précédemment découverts dans l’atmosphère des exoplanètes étaient généralement des silicates riches en magnésium comme l’olivine et le pyroxène, et non du quartz pur ou du SiO2.

Cette découverte remet en question les théories existantes sur la formation et l’évolution des nuages ​​d’exoplanètes. Hannah Wakeford, co-auteur de l'étude, a déclaré qu'elle s'attendait à observer des silicates de magnésium. Cependant, au lieu de cela, ils ont trouvé les particules « germes » nécessaires à la formation de grains de silicate plus gros.

L'équipe a observé WASP-17 b pendant près de 10 heures à l'aide du télescope James Webb. Ils ont collecté plus de 1,275 8.6 mesures de lumière infrarouge moyen lorsque la planète passait devant son étoile. Une caractéristique surprenante est apparue dans les données – une « bosse » à XNUMX microns – à laquelle on ne s’attendrait pas si les nuages ​​étaient constitués de silicates de magnésium ou d’autres aérosols à haute température. Cependant, cette caractéristique correspond à la présence de quartz.

Les cristaux de quartz détectés dans l'atmosphère de WASP-17 b ont la forme de prismes hexagonaux, similaires à ceux trouvés dans les géodes sur Terre. Cependant, ils sont incroyablement petits, mesurant seulement environ 10 nanomètres de diamètre. Contrairement aux particules minérales présentes dans les nuages ​​​​de la Terre, ces cristaux de quartz proviennent de l'atmosphère de la planète elle-même et se forment directement à partir de gaz dans des conditions extrêmes.

Comprendre la composition de ces nuages ​​est crucial pour comprendre l’exoplanète dans son ensemble. Les Jupiters chauds comme WASP-17 b sont principalement constitués d'hydrogène et d'hélium, avec de petites quantités d'autres gaz tels que la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. La découverte de cristaux de silice fournit des informations précieuses sur les différents matériaux qui façonnent l’environnement de cette planète.

Bien que la quantité exacte et la répartition du quartz dans les nuages ​​​​de l'exoplanète soient incertaines, les chercheurs pensent que les nuages ​​circulent probablement autour de la planète. Lorsqu’ils atteignent le côté jour le plus chaud, ils se vaporisent et se dispersent.

Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles portes dans l’étude des atmosphères des exoplanètes, remettant en question les hypothèses antérieures et élargissant notre connaissance du cosmos.

Sources:

– Université de Bristol

– Centre de recherche Ames de la NASA

– Centre de vol spatial Goddard