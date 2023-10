Nanocristaux de quartz détectés dans l'exoplanète WASP-17 b

Des chercheurs utilisant le télescope spatial James Webb de la NASA ont fait une découverte révolutionnaire dans l'atmosphère de l'exoplanète WASP-17 b. À l’aide de l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) de Webb, ils ont détecté des traces de nanocristaux de quartz dans les nuages ​​​​à haute altitude de l’exoplanète. C’est la première fois que des particules de silice (SiO2) sont observées dans l’atmosphère d’une exoplanète.

La présence de silicates, minéraux riches en silicium et en oxygène, est courante dans notre système solaire et dans toute la galaxie. Cependant, des observations antérieures d’exoplanètes et de naines brunes avaient détecté des silicates riches en magnésium comme l’olivine et le pyroxène, et non du quartz pur.

Cette découverte remet en question notre compréhension de la formation et de l’évolution des nuages ​​​​d’exoplanètes. Les chercheurs s’attendaient à trouver des silicates de magnésium, mais ils ont plutôt trouvé les éléments constitutifs de ces silicates : de minuscules particules de quartz nécessaires à la formation de grains de silicate plus gros. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur la formation des nuages ​​dans les atmosphères des exoplanètes.

WASP-17 b, avec un volume plus de sept fois supérieur à celui de Jupiter, est l'une des plus grandes exoplanètes connues. Sa courte période orbitale et sa grande taille en font un candidat idéal pour la spectroscopie par transmission, une technique qui consiste à mesurer l'effet de l'atmosphère d'une planète sur la lumière des étoiles.

L’équipe a observé le système WASP-17 pendant près de 10 heures, collectant des mesures de luminosité de la lumière infrarouge moyenne. En analysant le blocage de différentes longueurs d'onde de la lumière, ils ont découvert une « bosse » inattendue à 8.6 microns, qui indique la présence de cristaux de quartz dans les nuages ​​de la planète.

Les cristaux de quartz présents dans les nuages ​​de WASP-17 b ne ressemblent pas à ceux trouvés sur Terre. Ils se forment dans la chaleur extrême et la basse pression de l’atmosphère de la planète, où des cristaux solides peuvent se former directement à partir du gaz.

Comprendre la composition des nuages ​​est essentiel pour comprendre la planète dans son ensemble. La présence de cristaux de quartz révèle l’inventaire des différents matériaux et la façon dont ils façonnent l’environnement de la planète.

Des études plus approfondies sont nécessaires pour déterminer l’étendue du quartz dans les nuages ​​et la manière dont ils circulent autour de la planète. WASP-17 b est l'une des trois planètes ciblées par la reconnaissance profonde des atmosphères d'exoplanètes du télescope spatial James Webb à l'aide d'investigations par spectroscopie multi-instruments (DREAMS).

Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les atmosphères des exoplanètes et les processus qui s’y déroulent. Le télescope spatial James Webb continue de fournir des informations inestimables sur les mystères de notre univers.

Sources : Université de Bristol, NASA