La tension de Hubble : le télescope spatial James Webb de la NASA va améliorer les mesures du taux d'expansion de l'univers

La vitesse à laquelle l’univers s’étend, connue sous le nom de constante de Hubble, est un paramètre fondamental pour comprendre l’évolution et le destin du cosmos. Cependant, une différence persistante appelée « tension de Hubble » existe entre la valeur mesurée de la constante à l'aide de divers indicateurs de distance et sa valeur prédite à partir de la rémanence du Big Bang.

Pour remédier à cette divergence, le télescope spatial James Webb de la NASA est utilisé pour affiner et examiner les preuves observationnelles de la tension de Hubble. Le lauréat du prix Nobel Adam Riess et ses collègues de l'Université Johns Hopkins et du Space Telescope Science Institute ont utilisé les capacités de Webb pour améliorer la précision des mesures locales de la constante de Hubble.

La constante de Hubble est comme un signe de limite de vitesse cosmique qui nous indique la vitesse à laquelle l’univers se développe. Les astronomes déterminent cette valeur en mesurant la luminosité de certaines étoiles dans des galaxies lointaines, appelées variables céphéides, qui servent de marqueurs de distance fiables. Plus la période de pulsation d’une Céphéide est longue, plus elle est intrinsèquement brillante, permettant aux scientifiques de mesurer le taux d’expansion de l’univers au fil du temps.

Les variables céphéides sont l’outil de référence pour mesurer les distances des galaxies situées à des centaines de millions d’années-lumière. Cependant, ces étoiles sont souvent regroupées dans leurs galaxies hôtes, ce qui rend difficile leur séparation de leurs voisines en visibilité directe. Cette limitation a conduit au développement du télescope spatial Hubble, qui offrait une meilleure résolution que les télescopes au sol et permettait l'identification de variables individuelles de Céphéides dans des galaxies situées à de grandes distances.

Grâce à la vision infrarouge plus nette de Webb, les astronomes peuvent isoler plus clairement les variables céphéides des étoiles environnantes, affinant ainsi la précision des mesures de distance. Combinées aux observations précédentes du télescope Hubble, ces mesures affinées permettront de déterminer plus précisément le taux d’expansion de l’univers.

La tension de Hubble a des implications significatives pour notre compréhension du cosmos, car une mesure précise de la constante de Hubble est cruciale pour déterminer l'âge et le destin ultime de l'univers. Le télescope spatial James Webb représente une opportunité passionnante de faire la lumière sur ce phénomène intrigant et de mieux comprendre l’expansion de notre univers.

