Nous ne sommes qu’à un jour d’une éclipse solaire annulaire partielle à Kansas City ! Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, mais lorsqu'elle se trouve à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité de celui-ci. Cela fait que la Lune apparaît plus petite que le Soleil et ne recouvre pas totalement le Soleil. Les différences de taille créent un disque sombre, la Lune, sur un disque relativement plus grand et plus lumineux, le Soleil. Le résultat est l’apparition d’un « anneau de feu » autour de la lune.

Pour observer l'éclipse en toute sécurité, vous aurez besoin de filtres solaires spéciaux, tels que des lunettes à éclipse. Les lunettes de soleil ordinaires ne sont pas sécuritaires pour regarder le soleil.

Malheureusement, les prévisions annoncent un ciel couvert pendant une grande partie de l'événement. Néanmoins, cela vaut toujours la peine d'essayer d'avoir un aperçu de la couverture maximale vers 11h50 le samedi 14 octobre.

N'oubliez pas d'être prudent et bonne chance pour observer l'éclipse solaire « Cercle de feu » !

