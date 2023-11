Améliorer la sécurité des astronautes : les appareils portables offrent des indices d'orientation dans l'espace

Les astronautes sont confrontés à de nombreux défis lorsqu'ils s'aventurent au-delà de la surface de la Terre, et la désorientation spatiale présente un risque important pour leur sécurité. Traditionnellement, les astronautes suivent une formation intensive pour lutter contre ce problème. Cependant, des chercheurs de l'Université Brandeis aux États-Unis ont fait une découverte révolutionnaire : des appareils portables équipés de vibrotacteurs qui fournissent des signaux d'orientation peuvent améliorer l'efficacité des programmes de formation, rendant potentiellement les voyages dans l'espace plus sûrs.

Le Dr Vivekanand P. Vimal, auteur principal de l'étude publiée dans Frontiers in Physiology, explique que les vols spatiaux de longue durée peuvent entraîner des facteurs de stress physiologiques et psychologiques, rendant les astronautes plus susceptibles à la désorientation spatiale. Dans cet état, les astronautes ne peuvent plus compter sur leurs capteurs internes, dont ils ont dépendu toute leur vie.

Les chercheurs ont mené des expériences utilisant la privation sensorielle et un dispositif de rotation multi-axes pour simuler les conditions de vol spatial. Les participants, privés de leurs sens naturels, devaient déterminer si les vibrotacteurs pouvaient corriger les signaux trompeurs de leur système vestibulaire et s'ils pouvaient être entraînés à faire confiance à ces signaux.

Trente participants ont été impliqués dans l'étude, 10 recevant une formation sur le dispositif de rotation, 10 sur l'utilisation des vibrotacteurs et les 10 restants recevant les deux. La formation comprenait des tâches visant à déconnecter les participants de leur sens vestibulaire et à faire confiance aux vibrotacteurs. Les participants portaient des bandeaux et des bouchons d'oreilles tout en s'appuyant sur les vibrotacteurs, qui étaient attachés à leurs bras et vibraient lorsqu'ils s'éloignaient du point d'équilibre.

Les résultats ont montré que tous les groupes étaient initialement désorientés lorsqu’ils étaient confrontés à des conditions similaires à celles d’un vol spatial. Cependant, ceux qui portaient des vibrotacteurs ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui n'avaient reçu qu'une formation. Alors que le groupe ayant reçu uniquement une formation était aux prises avec des accidents, un contrôle de l'équilibre et une déstabilisation accidentelle, le groupe ayant reçu une formation et des vibrotacteurs a obtenu les meilleurs résultats.

Bien que les participants n’aient pas atteint le même niveau de performance que lors de l’analogue terrestre, cette étude met en évidence le potentiel des appareils portables lors des vols spatiaux. Les chercheurs pensent qu'avec d'autres essais approfondis, ces dispositifs pourraient aider les astronautes à atterrir en toute sécurité sur d'autres planètes et fournir un soutien lors des sorties dans l'espace.

Questions fréquentes

Q : Qu’est-ce que la désorientation spatiale ?



R : La désorientation spatiale fait référence à la perte d'orientation ou de conscience de sa position et de ses mouvements par rapport à l'environnement.

Q : Comment fonctionnent les appareils portables dotés de vibrotacteurs ?



R : Les appareils portables dotés de vibrotacteurs utilisent les vibrations pour fournir des indications d'orientation aux individus. Les vibrotacteurs vibrent lorsque le porteur s'éloigne du point d'équilibre, l'aidant à maintenir son orientation et son équilibre.

Q : Quelles ont été les conclusions de l’étude menée par les chercheurs ?



R : L'étude a montré que les participants qui portaient des vibrotacteurs ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui n'avaient reçu qu'une formation. La combinaison de formation et de vibrotacteurs a donné les meilleurs résultats.

Q : Comment les appareils portables peuvent-ils être utiles aux astronautes lors des vols spatiaux ?



R : Les appareils portables ont le potentiel d’améliorer la sécurité des astronautes pendant les vols spatiaux. Ils peuvent aider à atterrir en toute sécurité sur d’autres planètes et soutenir les astronautes lors d’activités en dehors du vaisseau spatial.

Q : Quelles sont les futures possibilités des appareils portables lors des vols spatiaux ?



R : S’ils s’avèrent concluants lors d’essais ultérieurs, les dispositifs portables dotés de vibrotacteurs pourraient avoir diverses applications dans les vols spatiaux, améliorant ainsi la sécurité et les performances des astronautes.