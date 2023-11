Nouvel article

By

Trouver l'équilibre : les gadgets portables améliorent la formation des astronautes dans l'espace

L’exploration spatiale a toujours été une entreprise difficile, et les astronautes suivent souvent un entraînement rigoureux pour se protéger dans l’immensité inconnue de l’univers. Dans des recherches récentes menées par des scientifiques, l'utilisation de gadgets portables innovants a donné des résultats prometteurs en améliorant l'efficacité de la formation des astronautes et en renforçant la sécurité pendant les vols spatiaux.

Lorsque les astronautes quittent la surface de la Terre, ils perdent de nombreux repères essentiels qui les aident à s'orienter dans l'espace. Cette désorientation spatiale peut être préjudiciable, ce qui rend crucial pour les astronautes de s’appuyer sur leurs sens internes. Cependant, le Dr Vivekanand P. Vimal, auteur principal d'un article publié dans Frontiers in Physiology, souligne que les vols spatiaux de longue durée peuvent provoquer des facteurs de stress physiologiques et psychologiques, rendant les astronautes sensibles à la désorientation spatiale.

Pour relever ce défi, les scientifiques ont exploré l’utilisation de gadgets portables qui vibrent pour fournir des indications d’orientation. Ces vibrotacteurs ont le potentiel de corriger les signaux trompeurs que les astronautes reçoivent de leur système vestibulaire naturel. Les chercheurs ont mené des expériences utilisant la privation sensorielle et un dispositif de rotation multi-axes pour simuler des conditions de vol spatial dans lesquelles les signaux naturels étaient rendus inutiles.

Les participants à l'étude ont été divisés en trois groupes : l'un a reçu une formation à l'équilibrage à l'aide du dispositif de rotation, un autre a reçu les vibrotacteurs et le troisième groupe a reçu les deux. La formation consistait à apprendre aux participants à s'appuyer sur les vibrotacteurs plutôt que sur leurs signaux gravitationnels naturels, en se désengageant de leur sens vestibulaire.

Les résultats ont montré que les participants équipés de vibrotacteurs ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui n'en portaient pas, démontrant un meilleur contrôle de l'équilibre et une probabilité réduite d'accidents. Cependant, les participants qui ont reçu à la fois une formation en équilibrage et en vibrotacteurs ont obtenu les meilleurs résultats lors des essais analogiques de vol spatial. Bien que la formation ait été utile, les participants n’ont pas atteint le même niveau de performance que lors des essais analogiques terrestres, ce qui indique la nécessité d’une formation plus spécialisée.

L’intégration réussie des vibrotacteurs dans la formation des astronautes pourrait avoir des implications significatives pour les vols spatiaux. Il a le potentiel d’aider les astronautes à atterrir en toute sécurité sur des surfaces planétaires et de leur fournir un soutien lors d’activités extravéhiculaires. Cependant, les chercheurs soulignent qu’une confiance profonde, presque sous-cognitive, dans ces dispositifs externes est nécessaire, ce qui peut nécessiter une formation supplémentaire et des tests supplémentaires.

Alors que l’exploration spatiale continue de repousser les limites, les progrès de la technologie portable laissent espérer une formation des astronautes plus sûre et plus efficace, garantissant ainsi une exploration réussie du cosmos.

QFP

Q : Comment les gadgets portables peuvent-ils améliorer la formation des astronautes ?

R : Les gadgets portables, tels que les vibrotacteurs, peuvent fournir des indices d'orientation aux astronautes, les aidant ainsi à surmonter la désorientation spatiale ressentie pendant le vol spatial.

Q : Quelles ont été les conclusions de l’étude ?

R : L'étude a révélé que les participants utilisant des vibrotacteurs obtenaient de meilleurs résultats en matière de contrôle de l'équilibre et avaient moins de risques d'accidents que ceux qui n'en utilisaient pas.

Q : Les vibrotacteurs peuvent-ils remplacer les capteurs internes ?

R : Les vibrotacteurs ont le potentiel de corriger les signaux trompeurs des systèmes vestibulaires naturels, mais une confiance profonde dans ces appareils nécessiterait une formation spécialisée.

Q : Comment les gadgets portables pourraient-ils bénéficier aux vols spatiaux ?

R : Les gadgets portables pourraient aider les astronautes à atterrir en toute sécurité sur des surfaces planétaires et fournir un soutien lors d'activités extravéhiculaires dans l'espace.

Q : Quelle est la signification de cette recherche ?

R : Cette recherche offre un aperçu de l’amélioration de la formation des astronautes et des mesures de sécurité lors de l’exploration spatiale, contribuant ainsi à l’avancement des missions spatiales.