Nouveaux aperçus sur Mars : dévoiler les secrets de l'intérieur de la planète rouge

Dans le cadre d’une découverte capitale, les ondes sismiques résultant de l’impact d’une météorite sur Mars ont offert aux scientifiques une nouvelle perspective sur le fonctionnement interne énigmatique de la planète rouge. L'atterrisseur InSight de la NASA a collecté des données qui ont conduit à une réévaluation substantielle de la structure interne de Mars. Ces informations sismiques révolutionnaires ont dévoilé une couche de roche en fusion jusqu’alors inconnue qui entoure un noyau métallique liquide compact et dense.

Les données sismiques révèlent un royaume caché de roches en fusion enveloppant le noyau de Mars. Avant cette révélation, les scientifiques avaient uniquement observé des ondes sismiques qui rebondissaient sur le sommet du noyau, sans jamais le pénétrer. Le comportement de ces ondes a indiqué la présence d'une couche de silicate fondu, d'environ 90 milles d'épaisseur, située au bas du manteau, la couche rocheuse située entre la croûte la plus externe de Mars et son noyau. Cette découverte incroyable suggère que Mars, contrairement à la Terre, possède une couche fondue entourant son noyau.

De plus, les chercheurs ont recalculé la taille du noyau de Mars, découvrant qu'il est environ 30 % plus petit en volume que celui estimé précédemment. D'un diamètre d'environ 2,080 9 milles, le noyau est principalement composé de fer et de nickel, ainsi que d'éléments plus légers tels que le soufre, l'oxygène, le carbone et l'hydrogène. Cependant, la proportion de ces éléments plus légers dans la composition du noyau est inférieure aux estimations précédentes, ne représentant que 15 à XNUMX % en poids.

L'impact de la météorite qui a déclenché cette percée sismique s'est produit dans la région des hautes terres de Mars connue sous le nom de Tempe Terra le 18 septembre 2021. Malgré l'emplacement de l'impact sur le côté opposé de Mars par rapport à la position d'InSight à Elysium Planitia, il a provoqué un séisme de magnitude 4.2 et a laissé derrière un cratère mesurant environ 425 pieds de large. Cet événement a joué un rôle crucial dans la transmission des ondes sismiques à travers les profondeurs de la planète, permettant aux scientifiques d'acquérir des connaissances sans précédent sur le noyau de Mars.

La mission InSight, bien que retirée par la Nasa en 2022 après quatre années de fonctionnement, continue de laisser un héritage durable. Ses précieux enregistrements sismiques ont fourni une richesse de connaissances sur les processus complexes et multiformes qui façonnent Mars. L’analyse en cours de ces données promet d’approfondir notre compréhension de l’intrigant intérieur de la planète rouge.

