Processus naturels et émissions de dioxyde de carbone : le rôle surprenant de l’altération des roches

Lorsqu’il est question de changement climatique, nous pensons souvent que les cheminées industrielles sont les principales responsables. Cependant, les processus naturels contribuent également de manière significative au phénomène de réchauffement. L’altération des roches est une source surprenante d’émissions de dioxyde de carbone.

L’altération des roches, provoquée par l’action de l’eau et du vent, est depuis longtemps considérée comme un phénomène naturel qui contribue à guérir et à soutenir notre planète. La croyance commune était que l’eau de pluie, agissant comme un acide faible, interagirait avec certains minéraux rocheux, dissoudrait le dioxyde de carbone et l’éliminerait de l’atmosphère. Cependant, des recherches récentes ont montré que l’altération des roches pourrait en réalité être une source importante d’émissions de dioxyde de carbone.

Le paysage dynamique de la Terre joue un rôle crucial dans ce processus. Lorsque les plaques tectoniques se poussent les unes contre les autres, des fragments de roches enfouies émergent à la surface, contribuant ainsi à la croissance de montagnes comme l'Himalaya et les Andes. De plus, des sédiments rocheux riches en carbone, autrefois végétaux et animaux, sont exposés lorsque des bouleversements tectoniques se produisent.

Lorsque ces sources de carbone entrent en contact avec l’eau et l’air, l’oxygène se combine au carbone exposé, entraînant la création de dioxyde de carbone. La quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l’atmosphère par ce processus est importante, rivalisant avec les émissions des volcans du monde entier.

Afin de calculer l'ampleur de ces processus d'altération à l'échelle mondiale, les scientifiques ont mesuré les niveaux de rhénium, un élément libéré dans l'eau lorsque le carbone rocheux interagit avec l'oxygène. Ils ont utilisé ces données pour estimer la quantité de carbone rejetée dans l’atmosphère par ces sources. En analysant la disponibilité du carbone organique dans les roches à la surface et en identifiant les points chauds d'érosion, tels que l'est de l'Himalaya, les montagnes Rocheuses et les Andes, les scientifiques ont déterminé que l'altération des roches pourrait libérer environ 68 mégatonnes de carbone par an.

Bien que cette quantité soit nettement inférieure aux émissions humaines actuelles de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles, elle n’en reste pas moins significative. Alors que le climat de la Terre continue de se réchauffer en raison du changement climatique induit par l'homme, le réchauffement des roches pourrait entraîner des fuites de carbone encore plus importantes provenant de ces sources.

Une meilleure compréhension de ces flux naturels de carbone peut contribuer à améliorer les prévisions du bilan carbone de la Terre pour l'avenir. Ces résultats soulignent l’importance de prendre en compte l’altération des roches lors de l’évaluation des impacts du changement climatique et soulignent la nécessité de réduire les émissions humaines de CO2 provenant des combustibles fossiles.

