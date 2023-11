Nouveaux visiteurs hivernaux : les jaseurs ravissent les ornithologues amateurs en Irlande

Lors de la récente sortie de l'Inishowen Wildlife Club à Inch, Martin Moloney du Co Donegal a repéré un impressionnant troupeau de 18 jaseurs le 21 octobre. Ces magnifiques oiseaux, visiteurs hivernaux réguliers de l'Irlande en provenance du nord de la Scandinavie, n'ont pas été vus en si grand nombre au cours des cinq à six dernières années.

Qu'est-ce qui amène ces jaseurs en Irlande ? Selon les experts, leur migration et leurs irruptions de population sont influencées par une combinaison de facteurs. Une saison de reproduction réussie dans leurs aires de reproduction du nord, associée à une pénurie de baies d'hiver, conduit une population plus nombreuse à rechercher des sources de nourriture alternatives. En Irlande, ces oiseaux colorés affluent souvent vers les zones bâties du nord et de l'est, où ils peuvent se régaler des baies d'arbres ornementaux, d'arbustes, d'aubépines et de sorbier des oiseleurs. Incroyablement, ils peuvent consommer quotidiennement 2 à 3 fois leur poids corporel !

D'apparence incomparable, les jaseurs ont un plumage rose-brun pâle, une crête proéminente et des pointes jaune vif distinctives sur leurs ailes et leur queue. Lorsqu'ils volent en petits groupes, leur tintement en forme de clochette remplit l'air, ce qui en fait un délice auditif pour les amateurs d'oiseaux. L'observation de Martin Moloney marque le premier enregistrement d'un troupeau de jaseurs en Irlande cet hiver, suscitant l'enthousiasme des ornithologues amateurs.

Reste à savoir si ces oiseaux continueront à visiter l’Irlande ou deviendront une présence régulière. Leur présence apporte joie et émerveillement à ceux qui ont la chance de les apercevoir, nous rappelant les visiteurs aviaires divers et fascinants qui ornent nos côtes.

Questions fréquentes

Q : À quelle fréquence les jaseurs visitent-ils l’Irlande ?

R : Les jaseurs sont des visiteurs hivernaux réguliers de l'Irlande en provenance du nord de la Scandinavie, bien que leurs habitudes de visite varient chaque année. La dernière visite significative a été observée il y a cinq à six ans.

Q : Qu’est-ce qui déclenche les irruptions de population de jaseurs ?

R : Les irruptions de population dans les aires de reproduction des jaseurs sont probablement causées par une saison de reproduction réussie accompagnée d'une pénurie de baies d'hiver. Cette combinaison incite une population croissante à migrer à la recherche de sources de nourriture alternatives.

Q : Que mangent les jaseurs ?

R : Les jaseurs ont un régime alimentaire varié qui se compose principalement de baies d'arbres ornementaux, d'arbustes, d'aubépines et de sorbier des oiseleurs. Ils peuvent consommer quotidiennement 2 à 3 fois leur poids corporel en nourriture.

Q : Comment identifier les jaseurs ?

R : Les jaseurs sont facilement reconnaissables à leur plumage rose-brun pâle, leur crête proéminente et le bout de leurs ailes et de leur queue jaune vif. Ils volent également en petits groupes et produisent un tintement semblable à une cloche.

Q : Les jaseurs sont-ils courants en Irlande ?

R : Les jaseurs ne sont pas courants en Irlande, mais ils visitent occasionnellement les zones bâties du nord et de l'est du pays, où ils trouvent des sources de nourriture appropriées.

Q : Qu’est-ce qui rend les jaseurs uniques parmi les espèces d’oiseaux ?

R : Les caractéristiques uniques des Jaseurs incluent leur apparence frappante, avec un plumage rose-brun pâle, une crête proéminente et des extrémités d'ailes et de queue jaune vif. Leur capacité à consommer quotidiennement 2 à 3 fois leur poids corporel et leur cri en forme de clochette les distinguent également.