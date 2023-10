Le rôle du tissu conjonctif dans le ronronnement d'un chat

Une équipe de scientifiques autrichiens a découvert que les tissus conjonctifs intégrés dans les cordes vocales des chats jouent un rôle crucial dans la production du ronronnement. Cette découverte remet en question l’hypothèse dominante sur la façon dont les chats ronronnent et appelle à réévaluer notre compréhension de ce comportement félin fascinant.

Les chats, contrairement à de nombreux autres animaux, ont une capacité unique à produire des ronronnements. Le ronronnement est principalement réservé aux chats, bien que quelques autres espèces puissent également produire des sons similaires. Les chats sont divisés en deux catégories : les ronronnants et les rugissants. Les lions, les tigres, les jaguars et les léopards appartiennent à cette dernière catégorie et ne peuvent pas ronronner. Les scientifiques ont suggéré que la différence dans les capacités de vocalisation est due à des différences dans l'ossification de l'os hyoïde dans le larynx.

Le ronronnement se caractérise par des grondements à basse fréquence, généralement entre 20 et 30 vibrations par seconde. C'est plus faible que prévu en fonction de la taille des cordes vocales d'un chat. Généralement, les animaux plus gros et dotés de cordes vocales plus longues produisent des sons à basse fréquence. Les chats, cependant, sont des animaux relativement petits, le mystère réside donc dans la manière dont ils produisent des ronronnements aussi basses fréquences.

Une théorie qui a depuis été rejetée suggérait que les ronronnements étaient causés par un flux sanguin turbulent. Des études plus récentes ont mis en évidence un mécanisme différent, dans lequel les chats contractent les muscles du larynx pour produire le ronronnement lorsqu'ils inspirent et expirent. C’est ce qu’on appelle l’hypothèse de la « contraction musculaire active » (AMC). Cependant, il existe peu de preuves empiriques pour étayer cette théorie.

Dans une étude récente, les scientifiques autrichiens ont testé l'hypothèse de l'AMC en examinant les larynx de chats domestiques décédés. Les larynx ont été excisés puis soumis à diverses expériences pour déterminer le mécanisme à l’origine du ronronnement. Les chercheurs ont découvert que des ronronnements pouvaient être produits dans les larynx excisés sans qu’il soit nécessaire de recourir à des contractions musculaires. Au lieu de cela, la présence de tissu conjonctif intégré dans les cordes vocales a joué un rôle crucial dans la production des ronronnements.

Cette découverte remet en question notre compréhension de la façon dont les chats ronronnent et suggère qu'une combinaison de mécanismes pourrait être impliquée. Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires, cette étude fournit des informations précieuses sur le monde fascinant des vocalisations des chats.

Sources : Biologie actuelle