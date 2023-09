Une étrange paire de galaxies pourrait être la preuve de cordes cosmiques

Les chercheurs ont identifié une paire de galaxies qui pourraient potentiellement être la preuve de cordes cosmiques, d'hypothétiques fissures ou rides dans la structure de l'univers. Les galaxies, connues sous le nom de SDSSJ110429, apparaissent comme une image en double en raison d'une lentille gravitationnelle, qui peut être causée par une cicatrice dans l'espace entre nous et les galaxies.

On pense que les cordes cosmiques sont des structures minces, denses et massives qui se sont formées au début de l’univers. On estime que ces défauts unidimensionnels ne sont pas plus larges qu’un proton et s’étendent à l’ensemble de l’univers. Bien que les cordes cosmiques aient été théorisées, il existe peu de preuves physiques pour étayer leur existence.

La détection des cordes cosmiques peut être difficile car leurs effets peuvent être similaires à ceux d’autres phénomènes. Cependant, les chercheurs, dirigés par Margarita Safonova de l'Institut indien d'astrophysique, ont identifié plusieurs cordes cosmiques potentielles, dont la paire de galaxies SDSSJ110429. L'absence de masse observable au premier plan et de lumière déformée suggère que ces galaxies ne sont peut-être pas une lentille gravitationnelle mais plutôt deux objets distincts ou des preuves de cordes cosmiques.

Les chercheurs ont effectué une analyse détaillée de la lumière de SDSSJ110429 et ont découvert que les spectres (le modèle des longueurs d'onde de la lumière) des deux galaxies étaient presque identiques, indiquant une potentielle duplication de lentille gravitationnelle. De plus, d’autres paires de galaxies dans le champ d’étude présentaient des propriétés similaires.

En modélisant les données d’observation, les chercheurs ont conclu que les appariements de galaxies dans cette corde cosmique candidate pourraient s’expliquer par des changements dans l’orientation et la courbure de la corde. Des recherches et des preuves supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l’existence de cordes cosmiques, mais ces découvertes ouvrent une nouvelle voie pour explorer ces structures insaisissables.

Définitions:

– Cordes cosmiques : fissures ou rides hypothétiques dans le tissu de l'univers qui se seraient formées au cours des premiers stades de l'univers. Ces structures sont fines, denses et massives.

– Lentille gravitationnelle : Courbure de la lumière due à la courbure de l’espace-temps autour d’un objet massif, comme une galaxie ou un amas de galaxies. Cela peut entraîner des distorsions, des grossissements et des duplications observables d’objets distants.

– Spectres : La distribution des longueurs d’onde lumineuses émises ou absorbées par un objet céleste.

Source : Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, arXiv