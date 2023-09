Des recherches révèlent quand les premiers exocontinents se sont formés

La professeure d'astronomie Jane Greaves de l'Université de Cardiff a mené des recherches pour déterminer quand les premiers exocontinents, ou continents sur d'autres planètes, auraient pu se former. L’étude, intitulée « À quand remonte les premiers exocontinents ? et publié dans les Notes de recherche de l'American Astronomical Society, vise à améliorer la recherche de mondes habitables en identifiant les endroits où les planètes rocheuses présentant une tectonique des plaques sont plus susceptibles de se trouver.

Même si la tectonique des plaques n’est peut-être pas essentielle au début de la vie, elle joue un rôle crucial dans le maintien de l’habitabilité d’une planète au fil du temps. La tectonique des plaques aide à réguler la température d'une planète et à libérer la chaleur de son noyau, ce qui est important pour maintenir une magnétosphère protectrice et rester dans la zone habitable.

Greaves s'est concentré sur la corrélation entre la production de chaleur du noyau d'une planète et la présence de la tectonique des plaques. La chaleur au cœur d'une planète est générée par des éléments radioactifs tels que l'uranium, le thorium et le potassium. Ces éléments se forment lors de collisions d’étoiles à neutrons et d’explosions de supernova.

Pour déterminer quelles étoiles sont les plus susceptibles d'avoir des planètes dotées d'une tectonique des plaques et de continents, Greaves a analysé les données sur l'abondance stellaire de différents éléments et les a combinées avec l'âge des étoiles. Elle a classé les étoiles en deux groupes : les étoiles à disque mince, qui sont plus jeunes et ont une métallicité plus élevée, et les étoiles à disque épais, qui sont plus anciennes et ont une métallicité plus faible.

L’étude a révélé que l’apparence des continents sur Terre représente à peu près la valeur médiane par rapport aux autres planètes. La formation des continents sur Terre a commencé il y a environ 3 milliards d'années, alors que les étoiles à disque mince de l'échantillon ont montré la première apparition des continents 2 milliards d'années avant celle de la Terre, et les étoiles à disque épais ont montré l'apparition des continents encore plus tôt, environ 4 à 5 milliards d'années avant celle de la Terre. .

La recherche a également démontré une relation entre la présence de continents et le rapport fer/hydrogène (Fe/H) dans les étoiles. Les planètes avec des rapports Fe/H plus faibles sont plus susceptibles de voir leurs continents se former plus tôt.

Greaves suggère que les étoiles à métallicité subsolaire pourraient être des cibles prometteuses dans la recherche d'exoplanètes habitables avec des continents. Ces planètes pourraient avoir développé des formes de vie avancées plus tôt que la Terre.

L’étude conclut que la découverte d’exoplanètes rocheuses dotées de continents à longue durée de vie est très prometteuse. Une enquête plus approfondie sur l'abondance d'isotopes comme le thorium et le potassium, qui contribuent au réchauffement radiogénique, pourrait révéler davantage de systèmes dans lesquels la vie terrestre pourrait avoir précédé la vie sur Terre.

Dans l’ensemble, cette recherche élargit notre compréhension de la formation et de l’habitabilité des planètes au-delà de notre système solaire, fournissant ainsi des informations précieuses pour l’exploration planétaire future.