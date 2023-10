Améliorer notre compréhension des océans de la Terre : l'importance d'observer l'océan Austral

L'océan Austral, avec ses caractéristiques et son rôle uniques dans le système climatique terrestre, nécessite des efforts accrus d'observation et de mesure pour mieux comprendre son impact. Bien que Vénus et la Terre puissent partager des similitudes en termes de taille et de distance au soleil, l’absence d’océan sur Vénus la distingue comme un environnement hostile. Sur Terre, les océans jouent un rôle crucial dans l’atténuation des effets du changement climatique en absorbant et en stockant environ 90 % de la chaleur captée par le changement atmosphérique.

Même si les progrès de la technologie satellitaire et des simulations informatiques nous ont fourni des informations précieuses sur les océans de la Terre, des observations directes restent nécessaires pour faire des découvertes surprenantes et acquérir une compréhension globale. L'océan Austral, en particulier, sert de lien entre tous les océans et présente des caractéristiques distinctives telles que la glace de mer de l'Antarctique et le courant circumpolaire antarctique.

Le déclin de la glace de mer de l'Antarctique inquiète les climatologues en raison de ses divers rôles, notamment celui de refléter l'énergie solaire, de ventiler les profondeurs de l'océan et de servir d'habitat à la vie polaire. De plus, le courant circumpolaire antarctique agit comme un énorme volant d’inertie entraîné par les vents, contribuant au flux global d’énergie à travers l’océan.

Les efforts d’observation et de mesure de l’océan Austral et de l’Antarctique se heurtent à des difficultés en raison de la nature éloignée et coûteuse de la région. Cependant, les chercheurs reconnaissent l’urgence de l’urgence climatique et se sont réunis pour favoriser la collaboration, partager des informations et développer de nouvelles approches pour étudier cet environnement. De nouvelles technologies, telles que des flottes de flotteurs autonomes qui surveillent la température et la salinité, sont déployées pour surveiller et comprendre l'évolution des conditions.

Les observations directes sont essentielles pour réduire les incertitudes et suivre les changements rapides qui se produisent dans l’océan Austral. En investissant dans l'observation et la mesure de cette région critique, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur le système climatique de la Terre, atténuer les impacts du changement climatique et prendre des décisions plus éclairées.

