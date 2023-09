Explorer les profondeurs de la mer : aperçus de l'explorateur océanique Jon Copley

L'explorateur des océans Jon Copley a passé des années à s'aventurer dans les profondeurs de l'océan pour étudier ses mystérieuses créatures et habitats. Dans son nouveau livre, « Deep Sea : 10 Things You Should Know », Copley aborde les questions courantes et les idées fausses sur les fonds marins.

Copley discute de certaines des récentes découvertes passionnantes dans le domaine de la recherche en haute mer, en particulier dans le domaine de l'écologie sensorielle. Les scientifiques ont mieux compris comment les animaux des grands fonds perçoivent leur environnement et interagissent les uns avec les autres. Ces découvertes remettent en question l’idée selon laquelle les profondeurs marines sont un domaine stérile et inconnu.

L’une des idées fausses les plus répandues à propos des fonds marins est l’idée selon laquelle nous en savons très peu de choses à leur sujet par rapport à la Lune ou à Mars. Bien que la cartographie détaillée des fonds marins profonds soit encore incomplète en raison des défis posés par l’eau de mer, notre connaissance des profondeurs marines dépasse de loin notre compréhension des autres surfaces extraterrestres. Les fonds marins constituent un écosystème riche et diversifié qui abrite d’innombrables espèces.

L’exploitation minière en haute mer a attiré l’attention sur les profondeurs océaniques, mais Copley souligne l’importance d’une recherche et d’une gestion minutieuses pour minimiser l’impact potentiel sur l’environnement. Certains habitats, tels que les sources hydrothermales actives, sont particulièrement vulnérables et ont besoin d'être protégés pour empêcher l'extinction des espèces. Les scientifiques militent depuis des années pour la préservation de ces écosystèmes uniques.

Cependant, Copley estime que la plus grande menace pour les fonds marins est le changement climatique. La désoxygénation provoquée par la hausse des températures et les changements de courants est une préoccupation majeure. Les animaux des grands fonds dépendent de l’oxygène transporté par les courants, mais le changement climatique perturbe ce processus. L’eau plus chaude retient moins d’oxygène et les courants qui s’affaiblissent réduisent encore davantage l’apport d’oxygène. Ces changements ont des effets à long terme qui continueront d’avoir un impact sur les profondeurs océaniques pendant des siècles.

Dans l'ensemble, le livre de Copley met en lumière les merveilles des profondeurs marines et souligne l'importance de comprendre et de préserver cet écosystème vaste et fragile. Grâce à des recherches continues et à une gestion responsable, nous pouvons protéger les profondeurs océaniques et leurs extraordinaires habitants.

