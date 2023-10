Une nouvelle étude suggère une petite fenêtre d'opportunité pour sauver la calotte glaciaire fondante du Groenland

Une étude récente apporte une lueur d’espoir dans la lutte contre le changement climatique. Alors que les températures mondiales continuent d’augmenter, les calottes glaciaires recouvrant le Groenland et l’Arctique fondent à un rythme alarmant. Cependant, les chercheurs pensent que nous disposons peut-être d’une petite fenêtre d’opportunité pour inverser la tendance et sauver la calotte glaciaire en train de fondre qui recouvre le Groenland.

La calotte glaciaire du Groenland est très préoccupante en raison de son potentiel à élever le niveau de la mer de 20 pieds si elle venait à fondre complètement. Cela aurait des conséquences dévastatrices pour les régions côtières du monde entier. Bien que l’étude ne propose pas de solution pour arrêter complètement la fonte, elle suggère qu’agir dans le cadre d’un seuil de température spécifique pourrait contribuer à atténuer certains des effets du changement climatique.

Des avertissements précédents indiquaient que la calotte glaciaire du Groenland risquait de fondre si les températures mondiales dépassaient 3.6 degrés Fahrenheit ou 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Actuellement, nous avons déjà dépassé un réchauffement de 2 Fahrenheit ou 1.1 Celsius. Cependant, cette nouvelle étude suggère qu’il pourrait y avoir un peu plus de marge de manœuvre pour sauver la calotte glaciaire.

Selon les recherches, la calotte glaciaire du Groenland est plus résiliente qu’on ne le pensait auparavant. Même si la possibilité d’un effondrement irréversible au cours des prochains milliers d’années existe toujours si la température dépasse le seuil de 2 degrés Celsius, une légère augmentation de la température pourrait ne pas entraîner un effondrement total. Si la température peut être abaissée dans un certain délai, il est possible de réparer les dégâts et potentiellement de sauver la calotte glaciaire.

L’accent ne doit pas seulement être mis sur la fonte actuelle, mais également sur la prévention d’une nouvelle fonte à l’avenir. La fonte à laquelle nous assistons actuellement a été déclenchée il y a des milliers d’années, et la fonte future dépendra de notre capacité à maintenir les températures mondiales en dessous du seuil de 2 degrés Celsius.

Cette étude offre une lueur d’espoir dans la lutte contre le changement climatique. En agissant dans la petite fenêtre d’opportunité, nous pourrons peut-être atténuer les impacts de la fonte des calottes glaciaires et protéger les régions côtières vulnérables de la montée du niveau de la mer.

