Comprendre le changement climatique incontrôlable et ses conséquences potentielles

Dans une série d’articles rédigés par le futuriste Marshall Brain, la menace du changement climatique et son impact potentiel sur la civilisation ont été explorés. Cet article se concentre sur le concept de changement climatique incontrôlable et sur la manière dont il pourrait conduire à l’effondrement de la civilisation.

Le changement climatique incontrôlé fait référence à un point de basculement dans le système climatique, où les effets du changement climatique accumulé déclenchent une boucle de rétroaction positive qui accélère encore davantage le changement climatique. Cette accélération rapide pourrait causer des dommages potentiellement irréversibles au système climatique, rendant les efforts d’atténuation trop tardifs pour éviter des conséquences catastrophiques.

Nous vivons actuellement une période de « changement climatique prévisible », dans laquelle la température de la planète augmente de manière relativement prévisible à mesure que les niveaux de dioxyde de carbone augmentent. Cependant, dans le pire des cas, celui d’un changement climatique incontrôlable, nous perdons le contrôle de l’avenir du changement climatique et la planète commence à se réchauffer d’elle-même.

Un indicateur d’un changement climatique incontrôlable serait si la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère dépasse les attentes basées sur les seules émissions humaines. Comme le montre le graphique de la concentration de dioxyde de carbone, l’augmentation actuelle est assez régulière et prévisible. Cependant, si les niveaux de dioxyde de carbone commencent à augmenter plus rapidement, cela pourrait suggérer que la planète elle-même libère des quantités importantes de dioxyde de carbone, indépendamment des actions humaines. Cela pourrait être le signe qu’un changement climatique incontrôlable est en cours et que l’effondrement de la civilisation pourrait être imminent.

Une source potentielle de dioxyde de carbone supplémentaire est le dégel de la toundra dans l’Arctique. En fondant, la toundra libère du dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Actuellement, les émissions de la toundra ne représentent qu’un faible pourcentage par rapport aux émissions humaines, mais à mesure que la toundra fondra, ce nombre augmentera probablement. Une fois que les émissions de la toundra atteindront un niveau proche de celui des émissions humaines, cela pourrait contribuer à une croissance exponentielle de la concentration de dioxyde de carbone.

Un autre facteur préoccupant est l’augmentation de la concentration de méthane dans l’atmosphère. Le méthane est un autre gaz à effet de serre et, même si ses niveaux actuels ne sont pas aussi importants que le dioxyde de carbone, le graphique révèle une tendance inquiétante. Les niveaux de méthane ont augmenté jusque vers 1998, se sont stabilisés pendant une décennie, puis ont recommencé à augmenter. Si cette tendance se poursuit, cela pourrait indiquer le début d’une croissance exponentielle de la concentration de méthane, exacerbant encore les effets du changement climatique.

Il est important de noter que le méthane est un gaz à effet de serre environ 28 fois plus puissant que le dioxyde de carbone sur une période de 100 ans. De plus, le méthane se décompose après environ une décennie, contrairement au dioxyde de carbone, qui reste beaucoup plus longtemps dans l’atmosphère.

Ces indicateurs suggèrent qu’un changement climatique incontrôlé pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour notre civilisation. Même s’il n’est peut-être pas possible de fixer un calendrier définitif pour l’effondrement de la civilisation, il est essentiel de surveiller ces tendances et de prendre des mesures immédiates pour réduire les émissions et atténuer les effets du changement climatique pour préserver notre avenir.

