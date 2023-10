Les défis biomédicaux de l’exploration de l’espace lointain : garantir la santé et la sécurité des astronautes du programme Artemis

Un nouvel article soulève des inquiétudes quant au manque de connaissances concernant les défis biomédicaux liés à l'exploration de l'espace lointain, en particulier en ce qui concerne le prochain programme Artemis. Bien que les humains soient allés dans l’espace depuis des décennies, la plupart des missions se sont déroulées en orbite terrestre basse (LEO), avec seulement quelques voyages vers la Lune. L'objectif du programme Artemis est d'établir une présence humaine sur la Lune et, à terme, d'envoyer des astronautes sur Mars. Cependant, les environnements uniques de la Lune et de l’espace lointain posent des risques supplémentaires pour la santé des astronautes par rapport à LEO.

L’article, intitulé « Le défi biomédical associé au programme spatial Artemis », souligne la nécessité d’une meilleure compréhension des défis biomédicaux de l’exploration de l’espace lointain. Les risques médicaux en LEO ont été bien étudiés et peuvent être gérés en toute confiance, mais les risques liés aux missions prolongées hors LEO, telles que celles nécessaires pour atteindre la Lune et Mars, sont susceptibles d’augmenter de façon exponentielle.

Les expériences menées sur la Station spatiale internationale (ISS) ont fourni des informations précieuses sur les défis physiologiques et psychologiques des vols spatiaux de longue durée. Les études du Complément de protocoles intégrés pour la recherche sur l'exploration humaine (CIPHER) ont permis aux chercheurs d'évaluer la réponse du corps à un séjour prolongé dans l'espace et d'étudier comment divers systèmes, notamment le cœur, les muscles, les os et les yeux, s'adaptent à l'environnement spatial.

Cependant, le document souligne que les conditions à la surface de la Lune et dans l'espace lointain ne peuvent pas être assimilées à l'environnement de l'ISS. La gravité, les risques liés aux radiations et l'absence de champ magnétique terrestre ont des impacts importants sur la santé des astronautes. Le défi le plus important réside dans les effets de l’apesanteur ou de la gravité réduite. La gravité lunaire peut altérer diverses fonctions biologiques d'une manière différente de celle de l'environnement de l'ISS.

Les chercheurs soulignent la nécessité de nouvelles expériences et de nouvelles contre-mesures pour faire face aux menaces inattendues posées par l'exploration de l'espace lointain. Une solution possible consiste à développer des dispositifs de gravité artificielle, ce qui nécessiterait des avancées technologiques significatives. D’autres efforts d’atténuation importants comprennent des stratégies de protection contre les rayonnements et un réseau intégré de biocapteurs pour une surveillance rapide de la santé.

Le programme Artemis offre l’opportunité de faire progresser les technologies et les connaissances médicales tout en minimisant les risques à court et à long terme pour les voyageurs spatiaux. Cependant, le document note qu'il manque encore une feuille de route internationale intégrée pour enquêter sur les problèmes critiques et établir un programme complet d'interventions médicales. Les domaines de recherche qui doivent être explorés comprennent la physiologie des systèmes, les interactions entre les systèmes homme-machine, les rayonnements, les soins de santé et la gestion de l'habitat.

Les chercheurs soulignent les « inconnues inconnues » comme les plus grands défis de l’exploration spatiale humaine. Des problèmes de santé imprévus, tels que l’impact sur la vision des astronautes découvert lors de récentes découvertes, présentent des risques pour la réussite des missions spatiales de longue durée. Comprendre les limites physiologiques humaines est crucial pour planifier des missions au-delà de LEO et évaluer un niveau de risque acceptable.

L'auteur principal, le professeur Mariano Bizzarri, souligne qu'il ne faut pas sous-estimer les difficultés liées à la vie dans l'espace. Il y a plus de complexités et de défis impliqués que de nombreuses personnes et agences spatiales ne le pensent. La question de la poursuite de la vie et de l’adaptation aux environnements spatiaux est plus compliquée qu’on ne le pense généralement.

En conclusion, des recherches plus approfondies et une collaboration multidisciplinaire sont essentielles pour garantir la santé et la sécurité des astronautes lors des missions dans l’espace lointain. Le programme Artemis offre une opportunité unique de faire progresser les technologies médicales et de développer une compréhension globale des défis biomédicaux liés à l'exploration spatiale.

