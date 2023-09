Néandertaliens et Dénisoviens : leur influence durable sur nous

Les Néandertaliens et les Dénisoviens, anciens parents humains de l’Homo sapiens, continuent d’avoir un impact significatif sur notre constitution génétique. Les progrès récents dans le domaine de la recherche sur l’ADN ancien ont permis aux scientifiques de découvrir des informations fascinantes sur la manière dont les traits hérités de ces anciens cousins ​​nous façonnent aujourd’hui. Ces découvertes vont de leurs effets sur la fertilité et le système immunitaire à leur influence sur la façon dont notre corps réagit aux virus comme le COVID-19.

L'étude de l'ADN ancien a révolutionné notre compréhension de l'évolution humaine. Auparavant, les scientifiques s’appuyaient sur la forme et la taille des os pour en apprendre davantage sur les humains anciens. Cependant, grâce à la capacité de reconstituer des fragments d’ADN ancien, les chercheurs ont pu découvrir des changements génétiques survenus au fil du temps, permettant à nos ancêtres de s’adapter à de nouveaux environnements.

Une découverte remarquable est que les individus de différentes régions portent des quantités variables d’ADN de Néandertal et de Dénisovien. Les populations africaines, par exemple, ont peu ou pas d’ADN néandertalien, tandis que celles d’origine européenne ou asiatique en possèdent 1 à 2 %. En Mélanésie, cependant, l'ADN dénisovien représente 4 à 6 % du matériel génétique de la population.

Bien que cela puisse paraître insignifiant, cet héritage génétique a des effets tangibles sur notre santé. L'ADN de Néandertal a été associé à des maladies auto-immunes et à un risque accru de coagulation sanguine et d'accident vasculaire cérébral. D’un autre côté, cela a également apporté certains avantages, comme l’immunité contre les maladies que nos ancêtres Homo sapiens ont rencontrées lors de leur migration hors d’Afrique.

L’impact de l’ADN de Néandertal s’étend au-delà de la santé. Elle est associée à divers traits, notamment la couleur de la peau et des cheveux, les caractéristiques comportementales, la forme du crâne et même la sensibilité à la douleur. De plus, un tiers des femmes en Europe sont porteuses d'un récepteur néandertalien associé à une fertilité accrue et à une réduction des fausses couches.

Bien que l'on en sache moins sur les Dénisoviens, les recherches suggèrent que leur ADN contribue au métabolisme des graisses et à l'adaptation aux hautes altitudes. Les Tibétains, qui prospèrent dans des environnements pauvres en oxygène, portent une partie de l’ADN dénisovien.

Ces révélations remettent en question l’idée selon laquelle Homo sapiens a triomphé de ses anciens parents grâce à une technologie ou un comportement supérieur. Les Néandertaliens et les Dénisoviens étaient très avancés et culturellement sophistiqués. On pense plutôt que notre capacité à nous disperser dans un large éventail d’environnements a joué un rôle crucial dans notre survie.

En résumé, les contributions des Néandertaliens et des Dénisoviens à notre constitution génétique sont profondes. De la susceptibilité aux maladies aux traits physiques, nos anciens cousins ​​continuent de façonner qui nous sommes aujourd’hui. L’étude en cours de l’ADN ancien promet de dévoiler encore plus d’informations sur notre histoire commune.

Sources:

– Source 1 : Article original (titre : « Les Néandertaliens vivent toujours en nous »)