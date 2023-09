Des scientifiques découvrent des bactéries capables de manger du plastique : une solution potentielle à la crise du plastique

En 2001, des scientifiques japonais ont fait une découverte révolutionnaire dans une décharge. Ils ont découvert une pellicule visqueuse de bactéries qui consommait les déchets plastiques et les décomposait en nutriments de base. Dirigée par le professeur Kohei Oda, l'équipe a découvert une bactérie appelée Ideonella sakaiensis capable de décomposer le polyéthylène téréphtalate (PET), le plastique le plus couramment trouvé dans les vêtements et les emballages.

À l’époque, la pollution plastique n’était pas encore une préoccupation majeure et les articles préliminaires sur la bactérie n’avaient jamais été publiés. Cependant, ces dernières années, la pollution plastique est devenue une crise mondiale, avec d’énormes quantités de déchets plastiques s’accumulant dans les océans et les décharges. Les méthodes actuelles de décomposition ou de recyclage du plastique sont inadéquates et seul un faible pourcentage de plastique entre dans les usines de recyclage.

La découverte de la bactérie mangeuse de plastique laisse espérer une solution à la crise du plastique. Même si la capacité des bactéries à décomposer le plastique est impressionnante, elle n’est pas encore assez rapide pour avoir un impact significatif sur les déchets plastiques à grande échelle. Cependant, les scientifiques pensent qu'avec des recherches plus approfondies et une manipulation des enzymes, les capacités de la bactérie peuvent être améliorées.

La microbiologie, l'étude des micro-organismes, a connu une révolution au cours des dernières décennies, révélant un monde vaste et diversifié de microbes dotés de pouvoirs incroyables. De nombreux scientifiques pensent désormais que les microbes détiennent la clé pour résoudre toute une série de problèmes complexes. La découverte des bactéries mangeuses de plastique n’est qu’un début, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour développer des méthodes plus rapides et plus efficaces de dégradation du plastique.

Face à la nécessité urgente de lutter contre la pollution plastique, les scientifiques espèrent que le potentiel des bactéries mangeuses de plastique pourra être exploité. En exploitant le pouvoir des microbes, nous pourrions trouver un moyen de lutter contre le désastre environnemental causé par les déchets plastiques.

