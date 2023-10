L'ascension et la chute de la biorégion de Malvinoxhosan en Afrique du Sud

Une étude récente intitulée « The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole », publiée dans Earth-Science Reviews, explore l'extinction des animaux marins au début du Dévonien moyen. Période du Dévonien moyen. Cette période était caractérisée par un climat plus chaud et un niveau de la mer plus élevé, avec une vaste masse continentale appelée Gondwana située près du pôle Sud.

Les chercheurs, dirigés par le Dr Cameron Penn-Clarke, ont collecté et analysé une quantité importante de données fossiles pour comprendre l'origine et la disparition du biote Malvinoxhosan, un groupe d'animaux marins qui prospéraient dans les eaux plus froides et comprenaient divers types de coquillages. Grâce à des techniques avancées d’analyse des données, ils ont identifié des couches distinctes dans les roches anciennes, chacune montrant un déclin du nombre d’espèces animales marines au fil du temps.

L'étude a révélé que le déclin du biote de Malvinoxhosan était corrélé aux changements du niveau de la mer et du climat. À mesure que le climat se réchauffait, les animaux marins Malvinoxhosan spécialisés dans les eaux froides ont disparu et ont été remplacés par des espèces plus généralistes adaptées aux eaux plus chaudes. L'évolution du niveau de la mer a perturbé les barrières océaniques naturelles, permettant aux eaux plus chaudes des régions plus proches de l'équateur de s'écouler et conduisant à la colonisation d'espèces d'eau plus chaude.

L’extinction du biote Malvinoxhosan a entraîné un effondrement des écosystèmes polaires, dont la biodiversité ne s’est jamais rétablie. La recherche suggère que les effets combinés des changements du niveau de la mer et de la température ont été les principaux facteurs à l’origine de cet événement d’extinction. Il est encore incertain si cet événement d'extinction est corrélé à d'autres événements survenus au cours de la période du Dévonien inférieur et moyen, car les déductions sur l'âge font défaut.

L’étude met également en évidence la vulnérabilité des environnements et écosystèmes polaires aux changements du niveau de la mer et de la température. Comprendre les événements d’extinction passés peut fournir des informations précieuses sur la crise actuelle de la biodiversité à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.

