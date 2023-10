Une nouvelle recherche sur la chirurgie de la hanche montre d’excellents résultats

By

Les recherches menées par le Dr Karen Mullins et le Dr David Filan à l'UPMC Whitfield à Waterford ont été reconnues pour leurs découvertes révolutionnaires dans le domaine de la chirurgie de la hanche. La recherche, présentée par le chirurgien orthopédiste de la hanche, M. Patrick Carton, lors d'une conférence internationale sur la médecine sportive au Royaume-Uni, s'est concentrée sur les effets positifs de la chirurgie en trou de serrure pour les blessures chroniques à la hanche.

L'étude a examiné le conflit de la hanche, un problème mécanique causé par l'accumulation d'os sur les composants sphériques de l'articulation de la hanche. Cette condition entraîne souvent des déchirures labrales, des lésions du cartilage et un risque accru d'arthrose. Les patients ressentent généralement une raideur, des claquements et des douleurs lancinantes à l’aine, ainsi que des douleurs persistantes à la hanche et dans le bas du dos.

La recherche a également mis en évidence les complications supplémentaires pouvant résulter de la dysplasie de la hanche, où l’orbite de la hanche est trop peu profonde. Dans de tels cas, les patients peuvent avoir besoin d'une arthroplastie totale de la hanche ou d'une ostéotomie péri-acétabulaire (PAO), qui implique une rupture chirurgicale du bassin et une réorientation de l'orbite de la hanche.

Cependant, l'étude a montré que le traitement chirurgical avancé de M. Patrick Carton à l'UPMC Whitfield offre une option moins invasive. Cette technique consiste à retirer l’os problématique et à réparer le tissu articulaire tout en préservant la stabilité de la hanche.

Les résultats de l'étude, présentés par le Dr Karen Mullins lors de la conférence de la British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) à Manchester, ont démontré l'efficacité de cette procédure. Après 10 ans, 90 % des patients opérés n’ont pas eu besoin d’une arthroplastie totale de la hanche ou d’une PAO. Les patients ont également signalé des améliorations significatives de la douleur et des activités quotidiennes, ainsi qu'un niveau élevé de satisfaction à l'égard de leurs résultats.

M. Carton a souligné l'importance de ces découvertes pour offrir aux patients et aux athlètes des alternatives non invasives aux chirurgies majeures de la hanche. Il a expliqué que les techniques de préservation de la hanche s'avèrent efficaces dans le traitement de diverses affections de la hanche, notamment l'arthrite de la hanche.

En conclusion, cette recherche sur la chirurgie de la hanche a démontré l’impact positif de la chirurgie en trou de serrure dans le traitement des blessures chroniques de la hanche. Les résultats constituent une alternative prometteuse aux procédures plus invasives, telles que l’arthroplastie totale de la hanche, et offrent aux patients un soulagement amélioré de la douleur et des résultats fonctionnels.

Sources:

– Dr Karen Mullins, Dr David Filan, M. Patrick Carton