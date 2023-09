Un satellite d'observation de l'eau capture le réchauffement de l'océan au large de la côte californienne

Une collaboration entre la NASA et l'agence spatiale française, le CNES, a développé la mission satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography), capable de mesurer les caractéristiques de l'océan, y compris El Niño, avec des détails sans précédent. L'instrument interféromètre radar en bande Ka (KaRIn) du satellite a la capacité de mesurer les hauteurs de la surface de la mer à proximité des côtes, fournissant ainsi des informations précieuses aux chercheurs et aux prévisionnistes.

El Niño, un phénomène climatique périodique, se caractérise par une élévation du niveau de la mer et des températures océaniques plus chaudes le long de la côte ouest des Amériques. Les eaux océaniques chaudes du phénomène El Niño en développement se déplacent vers le nord le long des côtes orientales de l’océan Pacifique, interagissant avec une vague de chaleur marine persistante. Ces eaux chaudes ont récemment influencé le développement de l'ouragan Hilary.

La visualisation par le satellite SWOT des hauteurs de la mer au large de la côte ouest des États-Unis en août montre des hauteurs supérieures à la moyenne en rouge et orange, indiquant une eau plus chaude, et des hauteurs inférieures à la moyenne en bleu et vert. Le niveau de la mer a tendance à être plus élevé dans les endroits où l'eau est plus chaude, car l'eau se dilate lorsqu'elle se réchauffe.

Les mesures effectuées par la mission satellite SWOT fournissent des vues complètes des océans, des lacs et rivières d'eau douce de la planète. Les données collectées par SWOT seront inestimables pour les chercheurs et les prévisionnistes qui étudient le développement et la progression de phénomènes comme El Niño. Dans ses perspectives de septembre, l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis prévoyait un fort phénomène El Niño pour l'hiver prochain, avec une probabilité supérieure à 70 %.

El Niño est également associé à l'affaiblissement des alizés équatoriaux et peut entraîner des conditions plus fraîches et plus humides dans le sud-ouest des États-Unis et une sécheresse dans les pays du Pacifique occidental, comme l'Indonésie et l'Australie.

