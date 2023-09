Les zones glaciales de la Lune sont plus jeunes et contiennent moins de glace d’eau qu’on ne le pensait auparavant

By

Selon de nouvelles recherches, les zones glaciales de la Lune, appelées régions d'ombre permanente (PSR), sont plus jeunes que les cratères dans lesquels elles résident et contiennent probablement moins de glace d'eau qu'on ne le pensait auparavant. Les PSR sont d’un grand intérêt pour les futures missions d’alunissage, car ils sont considérés comme d’abondants réservoirs de glace d’eau qui peuvent être utilisés par les astronautes pour les systèmes de survie et pour générer du carburant pour fusée.

La nouvelle étude révèle que les PSR ont au plus 3.4 milliards d’années, ce qui indique qu’ils sont plus jeunes que les cratères de 4 milliards d’années dans lesquels ils se trouvent. Cela suggère que les estimations actuelles des dépôts de glace d’eau sur la Lune doivent être révisées à la baisse.

Les chercheurs, dirigés par Norbert Schörghofer du Planetary Science Institute d'Arizona, ont mené des simulations pour retracer l'évolution de la Lune depuis sa formation il y a 4.5 milliards d'années. Ces simulations ont montré que la Lune a connu une réorientation majeure de son axe de rotation il y a environ 4.1 milliards d'années, entraînant la formation de PSR près des pôles nord et sud. Cependant, les fortes obliquités à cette époque auraient entraîné la perte de tous les dépôts de glace.

En conséquence, la quantité d’eau gelée cachée dans ces PSR sera probablement inférieure à celle estimée précédemment. Les scientifiques s’intéressent particulièrement à la région polaire sud de la Lune, où ils pensent qu’elle abrite de nombreuses substances volatiles, notamment de l’eau utilisable.

Les futures missions lunaires, telles que le duo robot atterrisseur-rover indien Chandrayaan-3, visent à explorer le pôle sud lunaire et à rechercher des traces d'eau gelée. Les résultats de ces missions contribueront à notre compréhension des ressources en eau sur la Lune.

En conclusion, cette nouvelle étude souligne la nécessité de réévaluer nos estimations des dépôts de glace d'eau sur les régions d'ombre permanente de la Lune. Les résultats mettent en lumière l’histoire géologique de ces zones et ont des implications pour les explorations futures et l’utilisation des ressources lunaires.

Source : Article publié dans Science le 13 septembre 2021.