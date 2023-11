L'eau de la surface déclenchant des interactions dynamiques noyau-manteau

By

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire sur le fonctionnement interne de notre planète, révélant que l'eau s'écoule progressivement de la surface de la Terre. Ce voyage remarquable emmène le liquide à travers les plaques tectoniques descendantes, pour finalement atteindre le noyau après un périple ardu de 2,900 XNUMX kilomètres. Bien que le processus soit lent et s'étende sur des milliards d'années, il a conduit à la formation d'une nouvelle couche entre le métal en fusion du noyau externe et le manteau externe de la Terre. On estime que cette couche a « quelques centaines de kilomètres d’épaisseur », ce qui la rend relativement mince par rapport aux autres couches internes de la Terre.

Dans une étude récente menée par l’Arizona State University, des chercheurs ont dévoilé que cette infiltration d’eau déclenche une réaction chimique aboutissant à la création de silice. Le co-auteur, le Dr Dan Shim, a expliqué que lorsque l'eau rencontre la limite noyau-manteau, elle réagit avec le silicium présent dans le noyau pour produire de la silice. Cette découverte importante, associée à des observations antérieures de diamants formés à partir de l'eau réagissant avec le carbone sous une pression extrême, indique une interaction noyau-manteau très dynamique, suggérant un échange de matière substantiel.

Les implications pour notre vie quotidienne en surface sont profondes. Selon l'équipe de recherche de l'ASU, cette découverte améliore notre compréhension des processus internes de la Terre, indiquant un cycle mondial de l'eau plus étendu qu'on ne le pensait auparavant. Le « film » modifié du noyau a également des implications cruciales pour les cycles géochimiques qui relient le cycle des eaux de surface au noyau métallique profond.

Cette avancée dans la compréhension de la dynamique interne de la Terre fournit aux scientifiques des informations précieuses sur l'évolution de la planète et sur les processus complexes qui remodèlent sa structure même. En perçant les mystères qui se cachent sous nos pieds, les chercheurs ouvrent la voie à une meilleure connaissance et à une compréhension plus profonde de l’équilibre délicat de notre monde.