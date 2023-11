Des scientifiques découvrent que le cycle de l'eau s'étend profondément au cœur de la Terre et que ses implications pour les cycles géochimiques

Des scientifiques de l'Arizona State University ont fait une découverte révolutionnaire qui remet en question notre compréhension des processus internes de la Terre. Dans une étude récente, ils ont découvert que l'eau de la surface s'infiltrait lentement dans le noyau terrestre, déclenchant une réaction chimique qui forme une nouvelle couche entre le noyau externe et le manteau externe. Cette couche nouvellement formée a une épaisseur de plusieurs centaines de kilomètres et a de profondes implications sur les cycles géochimiques reliant le cycle des eaux de surface au noyau métallique profond.

Contrairement à la croyance traditionnelle selon laquelle l'échange de matière entre le noyau et le manteau est minime, les résultats de l'étude suggèrent une interaction noyau-manteau beaucoup plus dynamique et un échange de matière substantiel. Lorsque l’eau atteint la limite noyau-manteau, elle réagit avec le silicium présent dans le noyau pour former de la silice. Cette découverte, combinée à des observations antérieures de diamants formés à partir de l'eau réagissant avec le carbone présent dans un liquide de fer sous une pression extrême, met en évidence la complexité des processus se produisant au plus profond de la Terre.

Les implications de cette découverte vont au-delà de la curiosité scientifique. Cela indique que le cycle de l'eau sur Terre est beaucoup plus étendu qu'on ne le pensait auparavant, l'eau descendant progressivement jusqu'au noyau. Cette découverte améliore notre compréhension de la dynamique interne de la Terre et donne un aperçu des différents cycles interconnectés qui façonnent notre planète.

De plus, le « film » altéré de la carotte a des implications significatives sur les cycles géochimiques. Cela affecte la façon dont l’eau circule entre la surface et le noyau métallique profond, influençant la répartition des éléments et minéraux essentiels. Ces connaissances pourraient avoir des applications très diverses, allant de la géophysique et de l'exploration minérale à la compréhension de l'évolution des écosystèmes terrestres.

En conclusion, la découverte de l'eau s'infiltrant dans le noyau terrestre et déclenchant une réaction chimique conduisant à la formation d'une nouvelle couche offre un aperçu fascinant du fonctionnement interne de notre planète. Il élargit notre compréhension des processus internes de la Terre et met en évidence les liens complexes entre les systèmes terrestres de surface et profonds. Des recherches et des explorations plus approfondies en révéleront sans aucun doute encore plus sur les mystères cachés dans les profondeurs de notre planète.

